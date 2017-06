Yo sí lo veo claro y clarísimo

Pintura alegórica del Mito de la Caverna

He recibido un WhatsApp intencionado claro hace unos días. En concreto el de este vínculo electrónico:

Es relativamente actual. Está fechado el 15 de enero de 2016. Este relato breve periodístico pica en el anzuelo de un sofisma. Pues en democracia no se requiere, ni tan siquiera para ser Presidente de un Gobierno o de un Estado, estar Licenciado en algo. Con todo a mí no se me ocurriría aspirar a cargo público sin nota apta homologada de, por lo menos, Licenciatura en Derecho. La Democracia liberal parlamentaria la inventó, en reflexión idealista para todos los públicos, un señor francés que no era ruso (Rousseau). Su estandarte era el reclamo “un hombre un voto”. Desde que leí esto en mi juventud le cogí una cierta aversión al sistema. Deberían cambiarle su nombre por otro distinto. Pues resulta duro admitir que mi voto cerebrado pueda quedar contrarrestado por un voto descerebrado, incluso el del “borracho” compulsivo.

Cosas como ésta de este vínculo he de suponer que son ciertas. Si lo son, me proporcionan alas para seguir pincelando. ¡Y si no también! Carezco de título homologado de Licenciado en Filosofía. Me quedé asqueado en segundo curso con asistencia presencial. El primero fue épico. Tuve que atender a un sujeto pirrado defensor de unas matemáticas que no guardan relación con las Matemáticas. La disciplina recibía el nombre de Lógica. Era la negación de la Lógica de la Civilización Griega que aprendí en mi Bachillerato Superior modalidad Letras.

Había otra asignatura que versaba sobre Estadística. A duras penas obtuve el preceptivo Suficiente con un 5 matemático. Menos mal que en primer curso había una asignatura denominada Historia de la Filosofía. El catedrático puso un enunciado genérico. El día del examen me quedé pensativo durante diez minutos. Todos escribían. Una vez centrado en la pregunta y después de mi reflexión, las palabras me brotaban ágiles. Con un folio tuve bastante. Fui de los primeros en entregar el examen. ¿Cuál fue mi nota?: Excelente.

La capacidad analítica ante hechos verificados y demostrados debería ser condición mínima para aspirar a cargo público. Cuando esto no se da y, en su lugar, sí se da la fe ciega en una idea, lo que acontece es lo que vemos en demasiadas partes. No solo en Catalunya. Si de mí dependiese todo político con cargo público debería ostentar el grado cum laude en el libro República del sabio Platón. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré afirmando. Atiendan todos la actualidad permanente del libro VII acerca del Mito de la Caverna.

Dos links mejor que uno. Mejor que sean tres. Es un artículo mío del espacio La Firma publicado hace 5 años.

