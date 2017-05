Los adultos con más educación son menos religiosos, un patrón que no se da entre los cristianos

El compromiso religioso de los graduados universitarios cristianos es una excepción a la regla

Viene a ser común, sobre todo en países occidentales, que las personas con una alta cualificación educativa, es decir quienes tienen títulos universitarios, tengan un menor compromiso religioso que las que han alcanzado un menor nivel de estudios. Sin embargo, aunque los adultos con mayor educación suelen ser menos religiosos, este patrón no se da entre los cristianos.

En ese sentido, en Estados Unidos hay una mayor práctica religiosa entre quienes tienen Educación Secundaria o un menor nivel de estudios que entre los adultos graduados en la universidad.

Pero, si esos adultos con títulos universitarios son cristianos afirman que la religión es muy importante para ellos y mantienen altos porcentajes de creencia en Dios, asistencia a servicios religiosos y rezar diariamente, según las conclusiones de un estudio del Pew Research Center .

El estudio ‘ In America, Does More Education Equal Less Religion? ’ (‘En América, ¿más educación equivale a menos religión?’), publicado el pasado 26 de abril, destaca que, aunque “la idea de que las personas altamente educadas son menos religiosas, en promedio, que las que tienen menos educación, […] algunos eruditos de la religión han puesto en duda este patrón”.

Para llevar a cabo su estudio, el Pew Research Center realizó entrevistas a más de 35.000 estadounidenses mediante teléfonos celulares y teléfonos fijos marcados aleatoriamente.

“Este análisis utilizó tres categorías de logros educativos, dividiendo a los adultos de Estados Unidos en aquellos que tienen un título universitario, los que tienen algún colegio (incluyendo aquellos con un grado de asociado y aquellos con alguna experiencia en el colegio comunitario) y los que tienen solamente un diploma de escuela secundaria o menos”, aclara el estudio.

En la universidad, menos presencia de la Religión

El estudio destaca que “entre los adultos de los Estados Unidos, en general, los niveles más altos de educación están vinculados con niveles más bajos de compromiso religioso con algunas medidas, como la creencia en Dios, la frecuencia con la que la gente ora y lo importante que dicen que la religión es para ellos”, como se ve en el siguiente gráfico, reproducido a partir del estudio.

Así, ante la cuestión de si la religión es muy importante en sus vidas, “menos de la mitad de los graduados universitarios (46%) dicen esto”, comparado con el 53% de los que tenían educación superior y los “casi seis de cada diez de los que no tenían más que una educación secundaria (58%)”.

Al mismo tiempo, “los estadounidenses altamente educados también están menos inclinados que otros a decir que creen en Dios con absoluta certeza y que oran diariamente” (55% y 50%, respectivamente).

“Y cuando se les preguntó acerca de su identidad religiosa, los graduados universitarios tienen más probabilidades que otros de describirse a sí mismos como ateos o agnósticos (el 11% de los graduados de la universidad frente al 4% de los adultos estadounidenses con educación secundaria o menos)”, añade el informe.

Tasas similares en asistencia a servicios religiosos

Otra cuestión interesante es que “los estadounidenses con grados universitarios dicen asistir a los servicios religiosos tan a menudo como los estadounidenses con menos educación”, agrega el estudio.

Al respecto, “un tercio de los adultos estadounidenses con títulos universitarios (36%) dicen que asisten a una casa de culto por lo menos una vez por semana, lo mismo que la proporción de aquellos con algún colegio (34%) y aquellos con diploma de secundaria o menos educación (37%) que dicen asistir a servicios una vez por semana o más”, como se ve en este otro gráfico.

Al mismo tiempo, “los graduados universitarios son más propensos que otros a describirse a sí mismos como ateos o agnósticos y menos propensos a identificarse con el cristianismo”, señala.

“El 64% se describen como cristianos, en comparación con el 71% de los que tienen algún tipo de educación universitaria y el 75% con Grado o menos”, pero “no son, en conjunto, mucho menos probables que otros para identificarse con cualquier religión.

“De hecho, tres cuartas partes de los graduados universitarios están afiliados a alguna religión, al igual que el 76% de los que tienen cierta experiencia universitaria y 78 % de aquellos cuya educación superó con la escuela secundaria”.

Los cristianos, una excepción

Por otra parte, el estudio recuerda que “la mayoría de los adultos estadounidenses (71%) se identifican como cristianos. Y entre los cristianos, aquellos con niveles más altos de educación parecen ser tan religiosos como aquellos con menos educación”.

Así, “entre los que se identifican como cristianos, los graduados universitarios tienden a ser tan religiosamente observantes como aquellos con menos educación, y en algunos casos más”, destaca el estudio.

“Por ejemplo, más de la mitad de los cristianos universitarios dicen que asisten a servicios religiosos semanalmente (52%), comparado con el 45% de cristianos con experiencia universitaria y el 46% de cristianos con un título de escuela secundaria o menos”, según se ve en este tercer gráfico.

“El 70% de los cristianos con títulos universitarios tienen un alto nivel de compromiso religioso en una escala que incorpora cuatro medidas comunes de observancia religiosa (asistencia a la adoración, frecuencia de la oración, creencia en Dios y autodenominada importancia de la religión en la vida), al igual que el 73% de los que tienen algún colegio y el 71% de los que no tienen experiencia en la universidad”, agrega.

También se puede observar en el gráfico los elevados y parecidos porcentajes entre los tres niveles de estudios en lo referente a la oración diaria, la importancia de la religión y la creencia en Dios.