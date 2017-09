Los Ángeles elimina el Día de Colón apelando a la Leyenda Negra

A la profesora Barea no le sorprende la decisión del ayuntamiento de Los Ángeles, eliminando el Día de Colón por el Día de las Personas Indígenas, una propuesta que lleva la firma del concejal Mitch O’Farrell, quien en un escrito critica los “horrores” contra la población nativa que cometieron Cristóbal Colón y las tropas que lo acompañaban cuando llegaron a América en 1492, según informa la cadena COPE.

“No me sorprende porque O’Farrell ha hecho su carrera en torno al indigenismo, un indigenismo en el que dispara con pólvora del rey y se ha ido a buscar el enemigo muy lejos en Colón, no va a tocar a los símbolos anglosajones, se va a donde sabe que puede ir sin que nadie se moleste que es a abocar símbolos que destruir en el mundo latino católico donde usted puede entrar y no pasará nada, de hecho el Ministerio de Exteriores no ha emitido ninguna nota de protesta o desacuerdo. Se han quejado algo los italianos y pare usted de contar”.

¿Habría que eliminar también el ‘thanksgiving day’? “Por supuesto y muchas cosas y calles con muchos nombres de norteamericanos que fueron protagonistas de grandes masacres de pueblos indígenas, tendría que tocar carne viva y arriesgar mucho para hacer algo así. Pero O’Farrell sabe muy bien que el grupo dominante no sobrellevaría con buen humor que les tocara sus símbolos y va a buscar símbolos que destruir donde sabe que es gratis y ha sido gratis” responde la profesora Elvira Roca Barea.

“Desde el siglo XVIII se ha producido un proceso de acomodación de los tópicos de la leyenda negra en nuestro hábitat cultural y desde entonces cualquiera que quiera tener una presencia en el mundo político cultural de nuestro país tiene que empezar criticando a España por tierra, mar y aire y entonces será moderno, europeo y tendrá quilates” critica la profesora Barea que añade que “si quieres tener visibilidad sabes que tópicos tienes que repetir y nos hemos tenido que creer todas esas cosas para ser ilustrados”.