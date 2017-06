Los cuidados paliativos desmontan los argumentos del primer médico condenado por eutanasia en España

¿Tuvo una "buena muerte" la paciente a la que inyectó cloruro potásico Marcos Hourmann?

Marcos Hourmann, el primer médico condenado en España por practicar una eutanasia, acaba de publicar un libro en el que, doce años después de administrar una inyección cargada de cloruro potásico a una anciana de 82 años en estado terminal y a petición suya, narra su versión de los hechos y argumenta el porqué de sus actos.

En una entrevista publicada este martes, 20 de junio, en el diario El País , Hourmann justifica su decisión asegurando que “fue un intercambio de amor”, y que, posteriormente, ese “acto de amor se transformaría en una pesadilla”.

Cuando presenta su libro, Morir Viviendo, Vivir Muriendo , se defiende afirmando lo siguiente: “Una de las primeras cuestiones que me he planteado sobre la palabra eutanasia, que tanto se habla, si uno mira lo que significa la palabra en sí es la buena muerte. Y que paradoja que la buena muerte sea codificada como un delito en el código penal”

Sin embargo, hay que recordar que los cuidados paliativos siempre son la mejor alternativa a la eutanasia, y que esa alternativa desmonta los argumentos de este médico, nacido en Argentina en 1959.

Su versión de los hechos

Todo ocurrió en 2005, cuando Carmen, la paciente que fue atendida por Hourmann, luchaba contra un cáncer de colon avanzado, con hemorragias internas, contra el que poco o nada se podía hacer.

Ingresada en el hospital Móra d’Ebre, en Tarragona, la mujer pidió al médico que pusiese fin a su vida debido al sufrimiento que padecía. También se lo solicitó su hija, y el médico atendió a sus peticiones. Él mismo cargó y administró una jeringuilla con cloruro potásico a la anciana, acabando supuestamente así con su sufrimiento.

Pero, a partir de ese momento, sus propios colegas y el hospital denunciaron lo sucedido y el médico fue condenado por aplicar la eutanasia a un paciente, algo prohibido en España.

En cualquier caso, un pacto con la Fiscalía dejó la condena de diez años de cárcel por homicidio que se pedía para Hourmann en tan solo un año de prisión y la no inhabilitación como médico.

En ese sentido, cabe preguntarse sobre el porqué de esa reducción tan drástica de la condena final, cuando su acto fue según la ley un homicidio voluntario ante el que no podía alegar ignorancia.

Además, su no inhabilitación como médico contrasta, por ejemplo, con la reciente decisión del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña ( COMB ) de expedientar, sancionar e incluso forzar la inhabilitación por “mala praxis” a los médicos que utilicen terapias alternativas como la acupuntura o la homeopatía para tratamientos de cáncer.

“Nunca pensé que cruzaba un semáforo en rojo”

En la entrevista, Hourmann insiste en que su decisión fue un acto de amor, “porque cuando ves el dolor de otro y te haces cargo como si fuese tuyo, es amor”.

También mantiene que no está “arrepentido de lo que hice como persona, para nada. Ese hecho fue lo mejor que hice como médico. Pero las consecuencias fueron incontrolables”, aunque asegura que “no lo volvería a hacer aunque fue lo mejor que hice como médico”.

Cuando se le pregunta por qué le administró el cloruro potásico, el médico responde que “primero hay que luchar con todo lo que uno tiene, desde lo humano y los conocimientos, […] obviamente no hice caso en las dos primeras peticiones. Después sí, cuando ya no había nada más que hacer”.

“Normalmente, uno tiene en cuenta el peligro y no cruza con el semáforo en rojo. Pero yo nunca pensé que cruzaba un semáforo en rojo. No pensé en ninguna consecuencia”, añade a continuación.

Pero, sorprende que pueda hacer esta afirmación cuando, como médico, ha de ser consciente que la ley prohíbe aplicar la eutanasia. Y traspasar esa línea roja es sencillamente cometer un delito público y notorio que todos los facultativos conocen.

También critica la reacción del hospital al denunciarle: “Es inimaginable lo que pasó. El hospital no tenía ningún apremio judicial, ni una demanda en camino. El corporativismo médico solo existe para algunos. […] Se castigó la libertad y la humanidad de uno”, agrega.

“Como médico tengo que usar el conocimiento para decir que este señor con cáncer de pulmón, después de cirugía, quimio y radioterapia, se va a morir ahogado y no hay nada más que hacer. Y si me pide ayuda porque ya no aguanta más, eso no es matar, es salvar el dolor, salvar un sufrimiento humano. Yo defiendo no morir en vida”, concluye.

¿Por qué no la sedación paliativa?

Sin embargo, lo que Hourmann no menciona en toda la entrevista es que, cuando tomó la decisión de administrar a la paciente la inyección de cloruro potásico, sí tenía otra alternativa: prescribir cuidados paliativos para la paciente, algo que podía haber ofrecido a ella y a su hija. ¿Por qué no lo hizo y recurrió a la solución más radical y prohibida?

En ese sentido, ante el debate político abierto en España sobre esta cuestión, es el propio colectivo médico quien rechaza la legalización de la eutanasia y reclama más cuidados paliativos .

Los médicos advierten de que, tras los recortes, un 60% de los españoles que necesitan atención paliativa no la reciben y unos 50.000 padecen sufrimientos evitables, mientras los partidos políticos se inclinan hacia la eutanasia como solución.

Inyección de cloruro potásico, ¿sin dolor?

Otra cuestión que plantea un gran interrogante, ante los argumentos de Hourmann, es si su decisión de inyectar cloruro potásico a la paciente para facilitarle una muerte sin dolor fue acertada o no.

La cuestión de fondo es que ese debate hace tiempo que flota entre la opinión pública de Estados Unidos, donde la aplicación de la inyección letal a los condenados a muerte está provocando una fuerte polémica. Si la muerte administrando por vena cloruro potásico fuera indolora, ¿por qué levanta ampollas allí la inyección letal? Bastaría con que imitaran la decisión de Hourmann para acabar con el debate.

Cabe recordar que la inyección letal integra tres sustancias en cantidades mortales: tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. El concentrado es suministrado por vía intravenosa en combinación con un químico paralizante.

El tiopental sódico es un barbitúrico de acción rápida que hace perder el conocimiento al preso, el bromuro de pancuronio es un bloqueador que paraliza el diafragma, impidiendo la respiración y el cloruro de potasio despolariza el músculo cardiaco provocando un paro al corazón.

Sin embargo, aunque se cree que la inyección letal causa al condenado una muerte rápida y sin dolor, un estudio realizado por la Universidad de Miami rechaza esa afirmación. La investigación asegura que la inyección causa, en ocasiones, la muerte por asfixia, por lo que durante la muerte el ejecutado siente dolor y se encuentra consciente de su fallecimiento.

De hecho, en 2005, la revista médica más prestigiosa del mundo, The Lancet , encargó una serie de artículos a médicos de universidades de Estados Unidos evaluando si las sustancias usadas en las ejecuciones con inyección letal realmente disminuían el sufrimiento de las personas y la respuesta, en todos los casos, fue negativa, según informaba El Diario .

A pesar del uso de fuertes anestésicos, los médicos opinaron que debido a que las personas tenían conocimiento de que vivirían los últimos minutos de su vida experimentaban un estado de lucidez y conciencia resistente fuera de lo común, lo que disminuía el efecto de los analgésicos y les provocaba sufrimiento físico y mental, lo cual fue considerado por los médicos como “crueldad innecesaria”.

Además, esa misma información resaltaba que si no se aplicara esta combinación de tres sustancias y únicamente se administrara el cloruro de potasio la persona experimentaría un dolor insoportable y asfixia sin poder moverse.