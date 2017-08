Los fetos sonríen, bostezan, abren los ojos y “caminan”en las primeras semanas de gestación

Un revolucionario modelo de escáner por ultrasonidos es capaz de mostrar imágenes en 4 dimensiones de fetos que, a partir de las 12 semanas de gestación, muestran señales inequívocas de vida, como sonreír, bostezar, abrir y frotarse los ojos, dar patadas y “caminar” en el interior del vientre materno. El escáner, desarrollado por el doctor Stuart Campbell en el Create Health Clinic de Londres, muestra imágenes mucho más detalladas que las que mostraban hasta ahora otros ultrasonidos convencionales. Según declaraciones del profesor Campbell, ex jefe del servicio de obstetricia del Hospital del King’s College, es la primera vez que se ven niños en un estadio tan primerizo desarrollando comportamientos complejos. A las 12 semanas, se les ve desperezarse, dar patadas y saltos, cuando aún la madre no puede sentir ni el movimiento. A las 18 semanas, pueden abrir los ojos, cuando hasta ahora la mayoría de doctores estaban convencidos de que los párpados estaban cerrados hasta las 26 semanas. A ésta edad, ya parecen sonreír, llorar, tener hipo y chuparse el dedo. Hasta hace bien poco, se pensaba que los bebés no sonreían hasta 6 semanas después del nacimiento. El mismo Campbell, también se ha mostrado en desacuerdo con los 13.000 abortos anuales que se practican en el Reino Unido con más de 14 semanas de gestación, ya quela legislación británica permite practicar el aborto hasta la semana 24, mientras que en España es legal hasta la semana 12. Sobre los resultados del revolucionario escáner en 4D, con el que una hora de sesión vale alrededor de 410 euros, la portavoz de Pro-Life Party (partido Pro Vida en Inglaterra), Julia Millington, ha comentado que “estas imágenes muestran la deliciosa realidad de la humanidad del bebé, no podemos creer que nadie pueda seguir apoyando el aborto después de ver estas extraordinarias imágenes”. Las declaraciones de Millington no van a caer en saco roto, puesto que los avances de la tecnología en el campo que nos ocupa ya están prometiendo nuevos capítulos en el debate abierto desde hace muchos años entre abortistas y antiabortistas. Con los nuevos descubrimientos, que duda cabe de que manifestaciones tan enternecedoras como las de un niño bostezando, frotándose los ojos o sonriendo, con más razón si lo hace ya en el vientre materno, deberían hacer reflexionar seriamente a todos aquellos que son partidarios del aborto.