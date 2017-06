Los psiquiatras de la APA encargan a 5 activistas gays vigilar las terapias para homosexuales

La Asociación Americana de Psiquiatras (APA), al contrario que otras asociaciones de psiquiatras en otros países es una fuerte defensora de la práctica homosexual. Recientemente ha creado una "Fuerza de Trabajo para Respuestas Terapéuticas Apropiadas sobre Orientación Sexual". Se trata de vigilar las terapias que siguen personas que quieren dejar la práctica homosexual o dejar de estar atraídas por personas del mismo sexo.

Y han encargado esta tarea a cinco activistas gays.

La APA tiene una oficina especial de temas homosexualistas (activamente pro-gay). Esta oficina pidió a los asociados que recomendasen nombres para la tarea. Aunque los psiquiatras de la asociación NARTH (especializados en tratar con terapia la atracción por el mismo sexo) ofrecieron una lista de especialistas, todos fueron rechazados por la APA y su presidencia, en manos de Sharon Stephens Brehm.

Los elegidos, según NARTH, son "activistas comprometidos que refuerzan lo gay -gay-affirmative- abiertamente hostiles a la realidad de que los individuos con un atracción no deseada por el mismo sexo pueden ser ayudados".

Por ejemplo, la doctora Judith M. Glassgold es miembro del Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy. Y el doctor Jack Dreshchner es un psiquiatra activista gay que, según NARTH, "es uno de los mayores oponentes a la terapia reparativa". El doctor Beckstead es abiertamente escéptico respecto a la reorientación sexual y Roger L. Worthington recibió un premio gay en el 2001.

"La APA ha enviado a las zorras a cuidar el gallinero", ha declarado el presidente de NARTH, Joseph Nicolosi (en inglés no suena con las connotaciones sexuales del español). "La terapia de reorientación es para gente que no quiere ser gay, ¡y va a ser monitorizada por activistas gays que creen que no existe tal cosa como una persona ex-gay!!, denuncia Nicolosi.

Este psiquiatra especializado en ayudar a gente a cambiar sus deseos hacia su sexo hace una predicción: "harán un informe pidiendo una declaración de la APA que afirme que la terapia reparativa/reorientadora es dañina y contraria a la ética; luego pedirán que todos los grupos psicológicos prohíban esta terapia".

Nicolosi recuerda que la APA se supone que está abierta a la "diversidad", y sin embargo todos los psiquiatras escogidos para este tema "siguen la misma agenda".

Comprender y sanar la homosexualidad: el libro-testimonio y terapia de Richard Cohen

http://www.e-cristians.net/cream/?site=ecristians&idioma=es&page=9&post=5739

Hombres que abandonan el estilo de vida homosexual explican qué les lleva a cambiar

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=6116

Fue niña en un hogar gay y desde su web ayuda a personas en esta situación: