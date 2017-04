Los vientres de alquiler y Ciudadanos

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los diputados estudiaba hace unos días, los primeros días de mes, la conveniencia o no de legalizar la maternidad subrogada (los llamados vientres de alquiler).

Según me han contado, en el PP no lo tienen muy claro; la mayoría no ve apropiado legalizar esta práctica.

Dentro del PSOE, hay voces a favor, y voces en contra.

Están en contra Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. Sin embargo, estos dos partidos se posicionan favorables a la eutanasia.

El único partido que es completamente favorable de permitir a las mujeres alquilar su vientre para que otras u otros tengan un hijo, es Ciudadanos.

Los del Albert Rivera pretenden que esta práctica sea altruista, supongo que para impedir que se mercadee con el cuerpo humano y evitar así la explotación de mujeres ricas sobre las pobres.

Ahora bien, ¿qué mujer alquila su vientre por amor a la humanidad, por amor a otras que no pueden concebir, sin recibir remuneración alguna? Me da que ninguna, solo las madres por sus hijas, o hermanas por hermanas. Alguna amiga quizás.

En este tema de la maternidad subrogada, Ciudadanos se aleja cada vez más de los católicos. El secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha sido muy claro al respecto: los vientres de alquiler son una explotación de la mujer y del niño, esta práctica se convierte en un objeto de consumo, una transacción al servicio de un derecho falso. Permitir vientres de alquiler es mercantilización de la maternidad. Mas claro el agua.