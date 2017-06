El mandamiento central del que habla san Pablo, en su carta a Timoteo le pide que guarde “el mandamiento sin mancha ni reproche” (1 Tm 6,14), le lleva a Francisco a pensar también en el mandamiento nuevo de Jesús: “Que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 15,12).

En segundo lugar se detiene el Papa para señalar cómo debe anunciarse el amor de Dios: mediante el amor efectivo a los demás.

Se trata de orientaciones muy valiosas para la evangelización: “Al Dios-Amor se le anuncia amando: no a fuerza de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni mucho menos aferrándose con rigidez a alguna obligación religiosa o moral. A Dios se le anuncia encontrando a las personas, teniendo en cuenta su historia y su camino. El Señor no es una idea, sino una persona viva: su mensaje llega a través del testimonio sencillo y veraz, con la escucha y la acogida, con la alegría que se difunde. No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste; tampoco se transmite la belleza de Dios haciendo sólo bonitos sermones”.

Insiste Francisco: “Al Dios de la esperanza se le anuncia viviendo hoy el Evangelio de la caridad, sin miedo a dar testimonio de él incluso con nuevas formas de anuncio”.

En una tercera reflexión se detiene en cómo debe ser el educador de la fe y en concreto del catequista.