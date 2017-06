En marcha una campaña contra el doblete de género en la lengua catalana

Un grupo de ciudadanos agrupados en la plataforma Círculo Abheda han creado una campaña contra “el uso indebido del doblete de género” en el catalán. “¿Cuántas veces hemos podido leer o escuchar aquello de ‘apreciados y queridas’, ‘catalanes’, ‘vecinos y vecinas’ y otras fórmulas de este tipo?“, se preguntan en su página web. El copresidente y fundador de la plataforma, el lingüista David Valls, explicó al diario el Mundo, que “desde muchos sectores, como los medios de comunicación -sobre todo los públicos- como también desde el mundo de la política, como en el de la educación, hay un abuso de los dobletes de género“. Y de ahí la necesidad de crear la campaña “Basta de catalanes y catalanas“.

Según Valls, la plataforma “no dice que en algún momento de desambiguación o de enfatización se pueda desdoblar, pero por norma general no es necesario“, y por ello recuerda que, en catalán, al igual que las otras lenguas romances, “el género mal llamado masculino es el genérico“. En la web de Abheda especifican que “hemos podido constatar que, a parte de una ignorancia que asusta en muchos ámbitos profesionales, hay una intencionalidad política expresa y realmente preocupante“.

La idea de crear esta campaña surgió de “oír y leer constantemente como se está desdoblando sin ningún tipo de criterio hasta el punto de lo absurdo y con muchas inconsistencias“, explicaba Valls. El copresidente puso varios ejemplos: “Frases como ‘los niños y las niñas bonitas’ no es englobadora, ya que las niñas son bonitas, pero ¿y los niños?” También es fácil encontrar escritos que empiezan desdoblando y a medio escrito parece que el autor ya haya dejado de pensar y ya no desdobla más. O hasta llegar al extremo de tonterías como la de ‘mujeraje’ por ‘homenaje’, hecho por el Ayuntamiento de Barcelona… La palabra homenaje no viene de hombre”.

Por eso esta campaña va dirigida a toda la población catalana, pero muy especialmente a los políticos y los profesionales de la comunicación. Según la web, “hay que evitar en todo lo posible el desdoblamiento dado que no es lo mismo género gramatical que el sexo de las personas, advirtiendo que manipulando la lengua y hablando en femenino o abusando de formas desdobladas no estamos creando una sociedad más igualitaria y, al mismo tiempo, dejando bien claro que querer imponer estas formas no deja de ser una forma de totalitarismo y adoctrinamiento. El género gramatical es un procedimiento de clasificación de sustantivos, no de personas“.

“Si realmente hubiera una relación entre el género gramatical y el sexismo de la sociedad, podríamos esperar que no hubiera sexismo en las sociedades donde se hablan lenguas sin género, o lenguas donde hombres y mujeres pertenecen al mismo género, o lenguas donde el género inclusivo es el femenino, etc.“. ¿Sería el caso del árabe, una lengua que tiene la mayoría de palabras de género femenino? Es evidente que no. Además, el desdoblamiento de género “discrimina a las mujeres en tanto que las considera una categoría diferente de los hombres“.

Crítica al término ‘monomarental’

La etimología popular es un fenómeno de atribución no formal de orígenes de determinadas palabras debido a semejanzas, malas interpretaciones, etc. Es el resultado del desconocimiento y, “si bien es un fenómeno bastante extendido que se genera de manera espontánea, cuando la autoridad hace estas “creaciones “, o bien las hace de manera irónica -y entonces no tiene sentido imponérselas-, o bien sólo muestran la ignorancia y el desprecio por la lengua del que las impone“. Pone el ejemplo de que la creación del término “monomarental” ignora que “parental” se refiere a “pariente” y no a “padre” y, además que esta raíz también está relacionada con “parir”.

¿En qué consiste la campaña contra el doblete de género?

El Círculo Abheda no tiene previsto realizar ninguna acción en concreto, sino “simplemente ir publicando manifiestos“, así como “escribir a la gente que desdobla sin saber demasiado el porqué… y darnos a conocer“. “Obviamente, si alguien nos quiere escuchar, contamos con lingüistas que pueden explicar la cuestión con pelos y señales“, argumentaba Valls.

El círculo Abheda reúne a un conjunto de ciudadanos que quieren “velar por el buen uso del género gramatical en la lengua, que a la postre no deja de ser para el buen uso de la lengua“. El término que da nombre a este círculo, Abheda, es una palabra en sánscrito que significa “la no existencia de la diferencia“.