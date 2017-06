Menos anticonceptivos implica menos embarazos

El menor uso de anticonceptivos produce menos embarazos en la población joven. Los investigadores ingleses David Paton y Liam Wright, de las universidades de Nottingham y Sheffield, han llegado a esta conclusión en su reciente estudio. No sólo los recortes de las campañas de anticonceptivos han significado una reducción de embarazos en los jóvenes, sino que también se ha alcanzado el nivel más bajo desde 1969. Los autores afirman que su objetivo era ver la correlación entre los recortes y la tasa de embarazos, suponiendo un incremento. La perplejidad ha sido tal que no han encontrado las causas. Cautos intentando explicar el fenómeno, han citado al premio nobel en economía George Akerlof. Una de sus tesis sobre la reproducción en la sociedad era que a mayor facilidad de acceso a los anticonceptivos conlleva a un comportamiento sexual de mayor riesgo.

David Paton y Liam Wright cuentan que el resultado fue totalmente inverso al esperado. En la ciencia se llegan a las conclusiones de dos formas, ya sea por el método inductivo o por el deductivo. El más común es el deductivo: el científico observa una muestra determinada y, a base de repeticiones y de condiciones estables, llega a una idea. Pero otras veces el recorrido es el contrario. Paton Y Wright querían demostrar una tesis que ya tenían concebida, pero sin prueba alguna.

En las últimas décadas Occidente ha ido aumentando el gasto en anticonceptivos y por esta razón no existían en general escenarios fiables para llegar a una conclusión. Sin embargo, en el año 2009 la Universidad de Stanford valoró positivamente el método ABC usado en Uganda. Esta educación sexual, cuyas iniciales son Abstinence, Be faithful, use a Condom (abstinencia, se fiel, usa condón), ha sido todo un éxito ya que ha sido una de las pocas medidas que eficazmente han reducido el SIDA en una población. El método habla de la abstinencia hasta el matrimonio, la monogamia y el uso del condón para población de alto riesgo (mayoritariamente la prostitución). Este fenómeno ocurrido en el Reino Unido parece que también cumple con la tesis del método ABC.

En el estudio de Liam y Wright se habla de una reducción del 0,25% de embarazos en menores de edad. A simple vista puede parecer poco, pero la tendencia es de decrecimiento. Dentro de la reducción del nivel de embarazos se incluyen los abortos artificiales.

A pesar de no encontrar las causas, las dos vías que han planteado los investigadores son la de la tesis del premio nobel George Akerlof y la del aumento de la llamada “generación sensible”. En el primer caso la idea principal es que la tasa de embarazos y de abortos aumenta si se da una mayor facilidad de acceso a los anticonceptivos, debido a un comportamiento sexual de más riesgo. Por otro lado, se menciona otra posibilidad, sin estudios que la respalden, en la que explica que las nuevas generaciones se ponen menos en peligro gracias a un consumo menor de drogas, crímenes y alcohol.