Misericordia con los ricos

Muchas veces se ha discutido sobre la riqueza, la pobreza y la felicidad. ¿Hace felices a las personas la riqueza? ¿Se puede ser feliz siendo pobre? Sería imprudente, sin duda, emitir un juicio absoluto, sin matices. Las variedades, excepciones y reglas serían casi infinitas. Pero eso no quita para que podamos dar una opinión, un poco por encima, susceptible, sin duda, de crítica o matizaciones.

En las películas y en las novelas nos cuentan con frecuencia la inmensa alegría que tiene una persona porque llega a ser rica. Porque le han tocado la lotería o las quinielas, o ha recibido una magnífica herencia con la que no contaba. Las películas y las novelas no suelen contar qué es lo que ocurre con la vida de esas personas después. Siempre se recibe, como cuento de hadas, la “maravilla” del enriquecimiento. Parece que no hay ninguna duda de que cualquiera de nosotros, si nos toca la lotería con unos cuantos millones, nos ponemos eufóricos y tomamos champán, como primera medida. Pero quizá hemos pensado poco en cuanto tiempo llevaría adecuarse a la situación.

La historia de vidas destrozadas por la riqueza nos la cuenta poca gente. Quizá llegamos a enterarnos de esa señora a quien hace diez años le tocó una fortuna en la Primitiva y que se ha suicidado. O de esa persona que, enriquecida de modo poco claro, termina siendo una auténtica desgraciada. No tenemos demasiadas noticias de personas que, enriquecidas por la suerte, se han dedicado a repartir entre los pobres, a instituir una fundación con fines benéficos, pero a veces aparecen en los periódicos.

Es indudable que haría falta una diferencia de actitud vital anterior para administrar bien lo sobrevenido de modo inesperado. Es distinto el empresario que llega a constituir un imperio con grandes ganancias. Ese personaje sabe lo que cuestan las cosas, y es más fácil que sepa administra su fortuna. Pero también entre estos cabe el egoísmo de ganar solo para sí mismo o la generosidad de ganar para ayudar a otros muchos.