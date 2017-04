Mucho más que la conciliación laboral

El descenso de la natalidad en Europa es un fenómeno que todavía no se ha estudiado con la debida profundidad por quienes tienen el poder de legislar. Y no será por falta de informes y por su repercusión en el futuro de las pensiones. El más reciente se refiere a la conciliación familiar en nuestro país, directamente relacionada con el tiempo dedicado por los cónyuges al cuidado del hogar y de la familia. Y ya no se trata solo del cuidado de los hijos sino de las personas mayores con diversos niveles de dependencia, a los que no llegan las atenciones del Estado de Bienestar.

Se está tardando demasiado en reconocer social y laboralmente el trabajo esencial que desempeñan las madres en el hogar, y también el de los cónyuges obligados a atender a sus mayores con algún grado de discapacidad.