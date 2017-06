En el mundo de los famosos no todo son fiestas y glamour

En el mundo de los famosos hay mucha gente que busca salir en los medios y que lo sacrifica todo o casi todo con tal de aumentar su fama y ganar más dinero. Pero no todos son así. Hay famosos que han sabido sacrificar una parte de su carrera artística para atender a su familia y cuidar de los hijos. No son los más, es cierto, pero los hay.

Quien así lo ve es la periodista Lorena Vázquez Lillo que lleva más de 20 años dedicada a la llamada “prensa y TV del corazón” y buena parte de su vida se la ha pasado –y se la pasa—entre famosos de todo tipo, dando información y entrevistas.

Lorena ha cubierto información de personajes de las Casas Reales, artistas de todo tipo (actores y actrices, deportistas, bailarines, toreros, etc.) y famosos en general.

“Yo clasificaría a estos personajes en dos grupos, dice Lorena Vázquez: los realmente famosos, que han llegado a la fama por méritos propios, y los que son famosos no por sus méritos sino porque se han arrimado a un o una famosa. Hay chicas –y también hombres— como Irina Shayk cuya relación con el jugador Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, la aupó a la fama hasta ser top model”.

Es curioso, pero muchos deportistas y famosos tienen como novias a modelos. “Algunas de estas modelos han conseguido conectar con deportistas, actores o famosos en fiestas, para subir en el escalafón hasta alcanzar ser top model, cuando hasta entonces eran una modelo de segunda o tercera categoría o una it girl. No siempre es así, claro”, asegura la periodista.

Este es el caso, por ejemplo, de Lionel Messi, señala Lorena. Y bien, ¿cómo es Lionel? Lionel se casará el 30 de junio en Argentina con la misma novia de siempre, la que ha tenido desde su adolescencia, Antonella Roccuzzo, argentina como él y madre de sus dos hijos, Thiago y Mateo. Ella no es ninguna modelo y lleva una vida normal reservada, cuidando de sus hijos y su familia y va ella misma al supermercado a comprar.

“Ellos, los Messi — cuenta Lorena– podrían tener los mejores coches, las mejores casas, vivir en el mayor glamour debido a su fama y a su dinero que es mucho. Sin embargo, llevan una vida reservada y normal. No suelen ir a fiestas ni a reuniones sociales”.

“Lionel –añade–es un hombre nada dado a entrevistas y a salir en los medios. Es muy tímido y no le interesa la fama, sino solo la que está relacionada con el fútbol. Tener una entrevista con Messi es muy difícil. A veces se hace hasta antipático. No se le conocen juergas o amoríos, fuera de su pareja, y se le ve a menudo con sus hijos en el campo y hasta en algún viaje. Nada que ver con lo que hacen otros”.

El ejemplo de Shakira

Lorena es una máquina de contar anécdotas. Se nota que conoce mucho, pero gracias a su profesionalidad no se ha implicado con sus personajes ni con el mundo de las estrellas, sino que se ha dedicado al periodismo.

Cuenta la periodista que lo de Messi no es único. “Ahí está la pareja formada por el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira, ésta siempre entre los “top ten” mundial de la canción.

¿Por qué? le pregunto. “Porque Shakira no se enamoró del personaje –aunque Piqué es un hombre guapo y de muy bien ver —sino que se enamoró del hombre Piqué. Ella tenía pareja, pero por amor a Gerard se vino a vivir a Barcelona, tiene dos hijos con Piqué y ha reducido su actividad profesional. Viaja con sus hijos y a ella se la ve sin maquillaje y en chándal por Barcelona cuando va a acompañar a sus hijos a la escuela. No le importa”.

En realidad, tanto Piqué como Shakira son hijos de una familia muy unida que supieron educarlos en valores, cuenta Lorena Vázquez: “Lo dicen ellos. No viven inmersos en amores picoteando aquí y allá, como otros famosos, sino que siguen el ejemplo de sus padres. Siempre hablan bien de sus padres en las entrevistas. Es el valor del ejemplo”.

Pero Shakira tiene diez años más, señalo… “Eso hoy no es ningún problema. Mira el presidente de Francia (¡24 años mayor su esposa que él!). El hecho de que él debe ser mayor –más años—que ella ya no se lleva, gracias a Dios. El amor no tiene edad, ni en el hombre ni en la mujer”.

Penélope Cruz

Lorena siente también “respeto” por Penélope Cruz, una actriz encumbrada en lo más alto, pero que ha encontrado estabilidad con el amor de su vida, Javier Bardem, con quien se casó en secreto el año 2010 y tienen dos hijos.

“Es una pareja muy celosa de su vida privada. ¡Quién lo hubiera dicho de Penélope que pasó varios años cambiando de pareja (una de sus parejas fue Tom Cruise)! Y sin embargo, por amor a su marido y a sus dos hijos pequeños, ha sabido reducir su presencia en los medios, recortar su carrera artística, y adaptarse a una vida normal, donde lo más importante son su marido y sus hijos. Y estas renuncias suponen también renunciar a mucho dinero. Hoy una exclusiva periodística de Penélope y Javier con sus hijos podría valer más de 60.000 euros”.

Lorena sigue hablando y salta de un personaje a otro. Ella los ha entrevistado varias veces y habla de ellos no con la careta que ponen en sus actuaciones o entrevistas públicas, sino cómo ella los ha visto.

Raphael

“Tienes otro ejemplo en el matrimonio entre el cantante Raphael y su esposa, la periodista y escritora Natalia Figueroa, que llevan casados desde 1972”, comenta Lorena Vázquez. Nunca han sido pasto de cotilleos, de infidelidades, y han mantenido a sus tres hijos al reparo completamente de su fama y de la vorágine que lleva la fama. Los hijos no quieren utilizar la fama de sus padres para su propio beneficio.

A Raphael y Natalia no les han faltado problemas. Él (el matrimonio) superó su afición al alcohol, como él mismo reconoció, y consecuencia de ello su hígado muy castigado tuvo que trasplantarlo en una operación entre la vida y la muerte. Y también lo superaron.

Lorena me seguía hablando de otros artistas con sus vidas muy diversas, pero el tiempo se nos acabó y tuvimos que terminar la entrevista. Ella tenía que grabar y entraba en el plató.

Artículo publicado en Aleteia