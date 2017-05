La Unión Europea (UE), Rusia y las Repúblicas del Este engloban unos 45 millones de musulmanes que en 2030 probablemente alcanzarán los 60 millones. En la U.E. son entre 20 y 25 millones. La cantidad, frente a la de los cristianos europeos, abruma. ¿Y la calidad? Si se trata de una mera práctica cultural, sin convencimiento de fe, al vaivén de las emociones, probablemente no resistirá el asedio de la sociedad secularizada y relativista, cuyo estilo de vida resulta tan atractivo a los musulmanes inmigrados. Primará la cantidad, pero no la calidad, a pesar de las nuevas conversiones.

¿Por qué el islam puede resultar atractivo? ¿Cuál es su novedad con respecto al cristianismo? A. von Harnack, en su Historia de los dogmas, comparó ambos credos. Definió el islam como una reformulación de la fe judía propia del judeocristianismo gnóstico, compuesta por elementos sencillos. Estos elementos, enumerados por el teólogo protestante (el estricto monoteísmo, la lucha contra la idolatría, la fe como entrega a la voluntad divina, la convicción de la recompensa del bueno y del castigo del malvado, la celebración de la oración como un acontecimiento espiritual, la doctrina del último y mayor de los profetas y la confianza en su mensaje), en esencia, ya existían en su antecesora. Parece que son poco novedosos.

A estos elementos comunes, hay que añadir los que las separan: la negación de la Trinidad, la Encarnación y la divinidad de Jesucristo. Motivos principales por los que la fe islámica no supone un salto de calidad con respecto a su antecesora. El hombre, criatura y siervo de Dios del que no es imagen, tiene como destino definitivo ser premiado o castigado por Dios, sin saber con certeza si su cuerpo recobrará la vida pasada o si será sólo un alma eterna tras la muerte. Como Dios no se ha hecho hombre, el hombre no llegará a ser Dios cuando el Espíritu le resucite en carne gloriosa. Es uno de los saltos de calidad del cristianismo. Nada puede el euroislam ante el cristiano que espera ser salvado en Cristo y que no reduce su fe a una práctica sociológica y emocional sino que en la Iglesia universal la vive en plenitud.