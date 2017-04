Por qué no llegan los “mil años” del Apocalipsis

En mi último artículo, La posverdad, la entrada al Apocalipsis (y II), un lector comentó que algunos autores opinan que los mil años antes de la venida del Anticristo son los de la Edad Media. Cierto, con el matiz de que primero es el Anticristo. Pero tampoco puede ser, porque todavía no ha venido la “Gran Tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá” de la que advierte Jesucristo (Mt 24,21). Además, esos “mil años” empiezan con la primera resurrección y una vez vencidos la Bestia y el Anticristo, no al revés, y nada se ha dado. Concretando y viviendo de ciencia ficción como nos están ya acostumbrando los medios de comunicación, la Bestia puede ser el ordenador central que estaría construyéndose o ya está construido. Y la marca de la Bestia en la mano o en la frente para comprar y vender (Apc 13,16-17) podría ser muy bien el chip del cual ya empieza a decirse que deberemos implantarnos para “gestionar” nuestra vida en su totalidad (totalidad no, porque la vida del espíritu es independiente, si bien, de haber persecución y control mental, será muy difícil vivir una vida espiritual). Van abonando su discurso con noticias aquí y allá sobre que será el próximo gran paso “cultural” que, gracias al desarrollo del internet de las cosas, provocará un “avance” de la Humanidad como no sucede desde la adquisición del lenguaje. Deben de estar esperando el momento oportuno para implantarlo de repente y sin dar tiempo de sopesar los pros y los contras, vestido, ahí está, como un avance imprescindible para poder seguir viviendo. Pero los católicos fieles al Papa tendremos más fácil la fidelidad a la Verdad y a Dios, porque, de llegar el momento de la “marca”, el Papa se pronunciará y nos dirá si hay que dejar marcarse o no, de acuerdo con la información de que dispongamos en aquel momento y quizás, dada la importancia del evento, podría llegar a hablar ex cátedra. Eso sí, como el chip, la Bestia y toda la parafernalia estarán dominados por el Anticristo para someter al ser humano y toda la Creación, los elegidos de Dios seremos perseguidos, puesto que no nos será posible ni comprar, ni vender, ni acceder a todo tipo de servicios de salud ni de conocimiento… Pero entonces, tal y como nos ha prometido Dios Todopoderoso, volverá Jesucristo “como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro de la Tierra” (Lc 17,24), derrotará al Anticristo y todo su séquito y poder, y reinará con los bienaventurados que queden los, ya sí, “mil años” profetizados, que estarán gritando: “¡Ven, Señor Jesús!”.