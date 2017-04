El programa de la Televisión del País Vasco en el que se insultaba a los españoles no vascos es una muestra más de un discurso del enfrentamiento y del odio que, por desgracia, se ha hecho frecuente en España en las últimas semanas, algunos lo sufrimos en Cataluña. Para afirmar la propia identidad se crean trincheras: a un lado los listos y los buenos, al otro lado los tontos y los malos. De un lado los pobres a los que no se les hace justicia, de otro los miembros de la casta. Las trincheras se cavan también entre identidades religiosas e identidades ideológicas.

Esta forma de afirmar lo propio a través de la ofensa delata inseguridad y debilidad. Una identidad social, religiosa, cultural o regional, si es madura acoge, ve en el otro, no un enemigo sino una oportunidad para seguir creciendo. No obstante, cabe recordar que no ofende el que quiere sino el que puede.