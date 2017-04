Para qué si no solucionan problemas

Durante la semana pasada se ha desarrollado en la sede de las Naciones Unidas una asamblea con el objeto de prohibir el uso de las armas nucleares, lo que implicaría la destrucción total de los arsenales existentes. El hecho de que no asistieran casi ninguna de las potencias que poseen este tipo de armas de destrucción masiva, hacía prever que la conferencia no iba a tener mucho éxito. Pero el empeño de la ONU está más dirigido a llevar a la conciencia de los pueblos la determinación de buscar la paz por otros medios que no sean la amenaza recíproca.

Los países que disponen de arsenales atómicos, alegan todo lo contrario: que gracias a la existencia de estas armas se está manteniendo un clima disuasorio de paz, sobre todo ante la amenaza permanente que suponen países como Corea del Norte. Creo que es una justificación para su mantenimiento.