Objetivismo versus subjetivismo

General Espartero

En la historia del pensamiento, el objetivismo ha tratado de buscar la verdad en el objeto conocido, no en el sujeto que conoce. Es decir: las cosas son como son, no como nos parece que son. Dicho esto, surge de inmediato la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos saber si las cosas son lo que son, si nuestra percepción nos puede engañar? Basta ver los libros de historia o la prensa escrita y veremos como se pone de manifiesto esta realidad. Veamos, por ejemplo, como es tratado un hecho conflictivo por una de las partes del conflicto y después el mismo hecho visto desde el otro bando. La disparidad de criterios es enorme. Mientras unos ven a los suyos como héroes, ven a los otros como criminales. Sorprende esta diferencia de criterios sobre hechos concretos. En un libro de texto se lee textualmente el siguiente párrafo: “Con el fin de sofocar la llamada revolución de la jamancia, el general Espartero bombardeó indiscriminadamente Barcelona, causando el hundimiento de 600 edificios y desperfectos en más de 1.000. Por este motivo, se le conoció popularmente con el nombre de Espartero el carnicero”. En el monumento ecuestre que Madrid ofreció a Espartero pone la siguiente inscripción: “Madrid en homenaje al General Espartero, El pacificador”. No parece que los adjetivos del “Carnicero ” y el “Pacificador” tengan nada que ver el uno con el otro, pues son conceptos antagónicos. La ciudadanía tiene todo el derecho a una historia y una información objetiva y neutral, que no esté al servicio de unos o de otros, sino al servicio de la verdad y de la justicia. Así lo indica el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho de toda persona a recibir información sin engaño ni manipulación.