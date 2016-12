Oxford llama a utilizar el pronombre ‘Ze’ para no ofender a los ‘trans’

La Asociación de Estudiantes de la Universidad de Oxford ha llamado a utilizar el pronombre ‘Ze’ en conferencias y seminarios universitarios para visibilizar a los estudiantes “transgénero” y que no se sientan ofendidos por la utilización de los pronombres “él” o “ella”.

Los activistas LGTB aseguran que “usar un pronombre equivocado para definir a una persona transgénero es un delito, de acuerdo con el código de comportamiento de la Universidad de Oxford”. “Es bueno tener pronombres de género neutro para aquellos que lo quieren”, han señalado. Sobre las críticas, han manifestado que “no se trata de ser políticamente correcto sino de reconocer los cambios en las identidades de género y respetar el derecho de las personas a no definirse a sí mismos como hombres o mujeres”.

Ségún publicó Daily Mail en una información que reproduce La Gaceta, el lobby LGTB envió a través de Educate-Celebrate, un organismo financiado con dinero público que adoctrina sobre la ideología de género en las escuelas de primaria y secundaria, una guía a padres y profesores para que enseñen a los niños a dejar de usar los términos “chicos” y “chicas” -en caso de que discriminen a los alumnos trans- y condenar que se diga “señores” y “señoras”. La guía, descrita como “perjudicial” por los críticos, ofrece además una variedad de términos alternativos para describir el género y la sexualidad.

Discutir la utilización del pronombre neutro ha provocado que el profesor de psicología en la Universidad de Toronto (Canadá) Jordan Peterson sea amenazado por la institución con su despido. “La universidad me dijo que no diga nada sobre el tema, señaló recientemente el profesor. En los últimos meses se ha mostrado en defensa de la libertad de expresión” y contrario a las peticiones que no tienen sentido de los “ideólogos de la izquierda radical”. Señaló que “la separación del género del propio sexo biológico es una propuesta que no tiene ninguna base científica”.

Cabe señalar que la utilización del pronombre neutro se ha oficializado ya en Suecia, el país pionero en la implantación de las tesis de la ideología de género y la subvención al lobby LGTB. El país nórdico utiliza el pronombre masculino “han” -él- y el femenino “hon” -ella-, aprobó usar ‘hen’, que no tiene género. La palabra, introducida por las feministas, sirve para referirse a una persona sin necesidad de especificar si es hombre o mujer y se utiliza para hablar de las personas transexuales o aquellas que no se identifican con ninguno de los dos géneros.