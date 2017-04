Pablo Iglesias: “La jerarquía eclesiástica en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa”

“Parece que la jerarquía eclesiástica en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa y quiere colocar a ultraconservadores como el Señor Cañizares. Pues ojalá el Papa Francisco pudiera imponerse mucho mejor en España porque creo que le iría mucho mejor a nuestro país. ¡Más Franciscos y menos Cañizares!”, ha reclamado Iglesias este miércoles 22 de marzo, en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Preguntado por la Misa de La 2 de TVE, el líder de Podemos ha subrayado, como su correligionario Echenique, que la Iglesia católica ya tiene medios propios y que quizá sería “más sensato” que emitieran este espacio desde estas cadenas privadas y no en una televisión pública ya que España es “aconfesional”.

“A mi no me gustó escuchar al señor Cañizares en TVE enviando al infierno a los gays porque al parecer si dos hombres o dos mujeres se aman eso va contra sus ideas, pues yo no quiero que eso aparezca en la televisión pública; si tienen que atacar a gays, a las mujeres por interrumpir un embarazo o decir que si se casan dos personas del mismo sexo eso no es matrimonio sino una aberración, o lo de los niños tienen pene y las niñas vulva, eso que lo digan en 13TV”, ha precisado.

En todo caso, ha matizado que esto “lo dice alguien que simpatiza enormemente con el Papa Francisco”. “A mi el Papa Francisco me gusta”, ha asegurado Iglesias, al tiempo que ha deseado que los obispos en línea con el Papa Francisco tengan más protagonismo en la Iglesia española, algo que a su juicio no cumple el cardenal Cañizares.