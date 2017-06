Panorama después de la agresión: enseñanzas del caso de Solsona

Los ataques al obispo de Solsona acusándole de homofobia por un texto en el que ni tan siquiera hablaba de homosexuales, y que le han empujado a formular unas aclaraciones que incluyen la consabida petición de perdón a quienes haya podido ofender, merece una atenta reflexión.

Es necesario subrayar que el obispo no hace las declaraciones en razón de lo que ha escrito, sino a causa de lo que algunas gentes interpretan o creen que ha dicho. No basta, por tanto, con querer expresar algo bueno, sino que se debe contar cómo será acogida esa expresión. No deja de ser sorprendente cómo se ha alzado una crítica tan feroz a la idea de que los hijos necesitan un padre y una madre, que era (es) el paradigma de lo que establece el canon científico en el ámbito de la psicología, psiquiatría, pedagogía y sociología.

En esta crítica al obispo han desempeñado un papel predominante los siguientes factores:

El poder político local, el alcalde de Cervera, de forma destacada, y el de Solsona.

El posicionamiento (hemos de tratar de ello). El papel de una buena parte de los medios de comunicación.

El “frame”, el marco de referencia que construye los posicionamientos individuales.

La debilidad de la agenda pública católica

El posicionamiento es algo vital en el mundo de la publicidad. Ahí se aprende que el mensaje tal y como es emitido no es interpretado siempre en el mismo sentido y la misma intención por el receptor, a causa del filtro que cada persona tiene y a la que somete todo nuevo mensaje. Ese filtro determina la posición del receptor. De ahí que el esfuerzo del creativo en publicidad sea lograr que lo que quiere decir sea entendido en los términos adecuados. Esto viene facilitado cuando la comunicación se refiere a un segmento de población concreto. Por ejemplo, los potenciales compradores de coches eléctricos, es decir, se refiere a un público objetivo.

Cuando la Iglesia habla ¿a quién se dirige? ¿A sus feligreses, a todos los católicos, a todas las gentes, a los medios de comunicación? Hay casos de este tipo donde el mensaje de fe queda sustituido por el potencial titular. Esto mediáticamente funciona, lo que no está nada claro es que también lo haga en términos pastorales y evangelizadores. Pero en cualquier caso esta es una cuestión clave que merece ser atendida. La pastoral no puede ser el discurso académico, ni una sarta de titulares, aunque seguramente está más próximo a lo segundo que a lo primero, porque si no se pierde el fondo de lo que se quiere comunicar

Intuitivamente hace años que los católicos intentan encontrar una respuesta, laicos y sacerdotes, pero en buena medida el remedio ha sido peor que el problema, porque han terminado echando el agua de barreño, pero con el niño Jesús dentro; han prescindido, digámoslo con dos palabras, de lo sobrenatural, de lo sagrado

Los medios de comunicación en gran medida, y en concreto las personas que se dedican al periodismo a este nivel, por lo general jóvenes, utilizan siempre el frame que peor parada deja a la Iglesia, en el caso de Solsona el que corresponde a la ecuación homofobia= Iglesia. Pero la cosa va más allá porque lo que se cuestiona en último término es que exista un modelo que optimiza las funciones de la familia. Y esta segunda cuestión, además de interpelar la dimensión cristiana, lo hace contra la racionalidad: los datos y los hechos dicen que sí, pero la ideología dominante afirma que no. Y esto, como ha sucedido en el caso de Solsona, es un grave problema para la sociedad, porque el periodismo prescinde de interpretar la realidad objetiva -en el caso del obispo, la lectura e interpretación de su texto- por el a priori que impone el frame. Y todo esto nos conduce al marco de referencia, el frame de nuestra sociedad, que podríamos esquematizar como poscristiano y laicista de la exclusión religiosa, hiperindividualista de la satisfacción del deseo, emotivista, liberal de derechas en lo económico (con variaciones de izquierdas basadas en la generación de rentas públicas) y liberal progresista de género y LGBTI en lo social, y progresivamente transhumanista. Lo que la Iglesia proclama tiene mal acomodo en este marco. Seguro que el mismo contiene más aspectos, pero los que lo condicionan todo son aquellos. Pero ¿y la solidaridad, tan importante en nuestros días? Cierto, pero es una solidaridad desvinculada, que paga una cuota a Oxfam o Médicos sin Fronteras, incluso dedica quince días de vacaciones a ir a una tarea solidaria a un lugar lejano, pero es incapaz de acoger en su casa a la madre anciana y sola “la cuidaran mejor en una residencia”. Es el compromiso entendido como beneficio personal y no como esfuerzo.

Y como cierre de todo, la ausencia de una agenda pública por parte de la Iglesia diocesana de las conferencias territoriales autonómicas. En un tiempo donde todo es comunicación, cuando vemos que lo opinado sustituye a la realidad, no disponer de una agenda pública que pueda transformarse en mediática, significa simplemente que abandonas tu botella vacía en medio de la calle y permites que te la llenen de lo que sea.