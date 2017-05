Per una reforma del matrimonio civil i un impuls al matrimoni religiós (II)

Apuntava en l’article anterior la necessitat de legislar incentius per al matrimoni que posseeix vocació i voluntat d’estabilitat i descendència. Aquests beneficis haurien d’estar centrats en alguns aspectes concrets:

L’habitatge de lloguer social, ampli i espaiós, amb modalitats que partissin dels 70 metres per a una llar de 3, del qual es pogués accedir a uns altres de superfície major en funció del nombre de persones, fills i també avis, facilitant que els progenitors de la parella puguin viure en la mateixa llar. Aquest és el model de major benefici social.

El complement o alternativa a l’habitatge social ha de ser el desgravament de l’habitatge en uns termes econòmics que s’aproximin a la significació agregada del cost de l’habitatge social per a l’administració en termes absoluts, i que, per tant, tindria una incidència menor com més grans fossin els ingressos. Per tant, l’incentiu de l’habitatge seria universal i per un mòdul de valor fix en funció de membres de la llar, limitat a antecessors i successors en el còmput de l’incentiu.

Una altra gran ajuda és la gratuïtat real de l’escola i la seva lliure elecció, i per sota d’un determinat nivell de renda, la subvenció parcial o total en funció dels ingressos familiars, de les activitats extraescolars, de manera que la llibertat d’elecció es vegi acompanyada de la igualtat d’oportunitats. Aquesta gratuïtat, més o menys matisada, hauria d’estendre’s a la universitat. Si bé, en aquest cas hauria de funcionar com a expressió de la capacitat familiar de generar capital humà, l’obligació d’aprovar les assignatures de cada curs, amb excepcions concretes en funció de les dades estadístiques sobre la dificultat de determinats estudis.

Un quart component seria la bonificació del transport públic, gratuït per als menors de 23 anys i d’un, diguem, el 50% per a la resta de membres de la família matrimonial estable.

El cinquè seria l’aplicació d’un IVA reduït a tots els consums lligats a la infància i la joventut, fins a on sigui possible precisar-ho.

Aquesta política de foment no ha de confondre’s amb una acció d’assistència social, que té com a fi lluitar contra situacions de marginalitat i mancances de totes les persones. Precisament, la confusió actual entre ambdues polítiques és una de les causes del nostre problema.

Reconèixer, incentivar, ajudar al matrimoni que té com a finalitat la descendència i la seva cura és la tasca necessària i a l’abast de la nostra societat. Pel bé de tots.

Fins a aquí el que se situa en el marc de la raó de la llei natural. Però existeix un altre alacaigut en el nostre cas que és el matrimoni religiós. Un sagrament que vessa els seus beneficis en aquesta vida. Aquest és, òbviament, responsabilitat de l’Església, i del seu àmbit hauria de sortir una actitud més activa, lligada a la missió, però en el plànol específic del matrimoni, i que pot resumir-se en tres paraules: informar, motivar i formar.

Informar dels seus beneficis espirituals i també temporals, ara i aquí per als seus membres i el seu entorn. El matrimoni religiós és bo perquè és un sagrament, però a més ho és en termes materials i concrets.

Motivar als informats perquè acudeixin a ell d’una manera reflexiva, meditada, però que acudeixin sense por al compromís. Perquè la vida humana o és un compromís o no és.

I, finalment, formar als ja motivats, preparar-los a fons i allunyar-los de tota rutina amb entusiasme docent i evangèlic perquè sàpiguen trobar i explotar les múltiples vetes auríferes que el matrimoni religiós conté.