Apocalipsi 21 Vaig veure un cel nou i una terra nova

Per què no podem unir-nos per una terra nova, per un món nou?

Per eradicar la guerra, superar la pobresa, alliberar en gran manera a l’home de la malaltia, garantir una assistència sanitària i educativa a tots, evitar la desigualtat extrema fruit del poder i l’arbitrarietat, aportar tranquil·litat a la vida de les persones perquè puguin ser viscudes en plenitud, sanar la Terra de les nostres destrosses, sortir a l’espai i superar així la nova frontera de la humanitat en una tasca que ens unirà. L’espai és la forma pràctica de superar les nostres diferències.

Per què no assumim la necessitat d’educar-nos en les virtuts per aconseguir la plenitud de la nostra condició humana, de reconèixer-nos en les nostres tradicions culturals, sota el comú denominador de la fraternitat humana sorgida, per a uns, de la nostra filiació divina, de l’herència del Pare comú que ens va revelar Jesucrist; per a uns altres, per superar el que ens és comú, el sofriment, o per sentir-nos solidaris amb els altres? Tres vies, o una sola, no importen si es promou la unitat.

En aquest camí hem de modificar les nostres estructures econòmiques, millorar les nostres institucions, cert. Però la resposta plena solament pot sorgir de la nostra transformació interior amb l’expulsió de l’egoisme i la superació del nostre Jo com a única o principal mesura de totes les coses. Si no posem fi a la confusió entre el bé i “la meva” preferència, entre la justícia i “la meva” conveniència, res és possible. Sense abandonar la idea que impera que ens realitzem només o principalment mitjançant la satisfacció de les pulsions dels nostres desitjos, cap bé és factible. Si se segueix confonent l’amor amb la concupiscència, on solament explica la gratificació que els altres m’aporten, ens destruirem en la nostra decadència, perquè solament el vincle que ens fa humans ens salvarà.

Només el perdó, la reconciliació, la vida en comunitat, que comença en la pròpia família, ens permetrà construir una Nova Terra, construïda amb l’amor de donació, la reciprocitat, el sentit de l’haver de, del servei i la solidaritat.

Aquests són els fonaments de la bona vida, de la Nova Terra, de la nova política.