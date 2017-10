Perspectiva de gènere. I què passa amb els nois?

La perspectiva de gènere presenta, entre altres coses, l’existència d’una societat -la nostra- patriarcal i masclista dedicada a explotar i subjugar la dona. Tota la dinàmica política i legislativa a Espanya funciona acríticament sota aquest supòsit, que al seu torn és necessari perquè la perspectiva de gènere existeixi. Si aquesta entelèquia es reconegués com la no-realitat que és, la ideologia Gender perdria tot sentit.

Al mateix temps i en l’ordre econòmic sabem que hi ha una inexorable relació entre nivell d’estudis i ingressos. La reproducció de les classes socials avui es realitza certament per la via de l’herència, però que necessàriament va lligada avui al nivell de titulació. Les noves elits britàniques, el país mes classista d’Europa, han de passar necessàriament per Oxford i Cambridge per prosseguir el seu predomini.

Ja fa alguns anys que enuncio, des que vaig topar amb això sense buscar-ho en el meu treball sobre el capital social i el capital humà, amb preocupació, la discriminació educativa que “de facto” pateixen els alumnes en el sistema escolar espanyol. Perquè necessàriament discriminatòria ha de ser una cosa que doni lloc a tan grans diferències negatives per als nois en alumnes repetidors, fracàs i abandonament escolar primerenc, així com en aquells que ni estudien ni treballen. Les xifres comparades amb Europa són al·lucinantment pitjors, però si observem la seva distribució per sexes es constata fàcilment que l’enfonsament en els resultats es deu als nois, perquè el d’elles, sense arribar a la mitjana europea, hi està molt a prop.

Però aquest problema estructural, que situa l’ensenyament en una situació d’emergència, mai ha estat abordat pels polítics, del govern i l’oposició, i amb prou feines ha merescut atenció dels mitjans de comunicació. I això és greu, perquè sense reduir les males xifres dels homes, mai ens aproparem a la mitjana europea i el sistema continuarà generant joves amb baixos nivells de formació, poques i mal pagades oportunitats de treball, habituals de la desocupació, i condemnats a unes pensions paupèrrimes. Si aquestes dades corresponguessin a dones, només que fossin una mica pitjors, serien objecte d’atenció i de mesures per resoldre-ho.

Tot això és un sexisme al revés propiciat per aquesta ideologia sectària que és la perspectiva de gènere que castiga l’home, la maternitat i les viudes, perquè no encaixen en la seva idea de com ha de ser el seu món, poblat de dones soles, homosexuals, transsexuals, bisexuals, i la seva última gran aportació “persones no binàries”, que no són homes ni dones, ni, tot el contrari.

Però la veritat dels fets aflora sempre, i ara l’últim informe de l’OCDE alerta sobre la mala situació dels homes en l’ensenyament espanyol, la qual descriu com feminitzada en el seu professorat i li atribueix a aquesta raó la causa del problema. Ara ja no són uns estudis quantitatius propis qui denuncien el problema sinó la mateixa OCDE.

Vagi per davant que el concepte de feminització del professorat no és la causa del desastre. Altres països presenten nivells superiors en aquest sentit i els seus resultats són molt millors. La causa hi és, però és més ideològica: és la feminització mentalitzada guiada per la ideologia de gènere la que està danyant als nostres fills a les escoles, sobretot -no només- públiques, i això posseeix a més un fort component classista, perquè afecta més a les famílies amb menys ingressos, les que posseeixen menys recursos culturals, que no poden compensar amb l’educació familiar les deficiències del sistema escolar.

