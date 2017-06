El Pope video de cada mes

El video corto mensual del Papa

Un video es un video. Si además es corto y de tirada mensual su recepción atenta es muy asequible. Es jueves día 8 de junio de 2017. Me he enterado esta mañana de la existencia del link referenciado. Alguien que me aprecia me ha remitido el video correspondiente al presente mes de junio de 2017. A veces uno se entera de las cosas singulares por conductos externos al ámbito eclesial. Te enteras si te comunicas con las personas. Yo lo hago en mi día a día. ¡Comunicarme!

Redacto esto para dar a conocer a quién me lea esta web. No recuerdo haber leído en ninguna parte sobre su existencia. No importa. Yo sí lo refiero y al momento. Pues vale la pena divulgarla. Tomen debida nota:

www.thepopevideo.org o www.elvideodelpapa.org

Mejor todavía esta conexión si quieren ampliar el horizonte:

https://www.youtube.com/user/vatican

Es una iniciativa del Apostolado de la Oración a nivel mundial. Basta con corregir la /es por otras / en otros idiomas si es el caso. O la inglesa por defecto en idioma español. Tiene el soporte CTV romano. Hay tantas cosas en red que resulta difícil enterarte cuando surge la iniciativa. Tal vez me dirán Vds. que “¡claro no te conectas a Rel!” (Religión en Libertad). Recibía hace unos años los correos electrónicos de Rel. Como también recibía los de Zenit. Era agobiante y procedí a darme de baja de la recepción de ambos. No estaba para correos electrónicos diarios o excesivamente reiterativos. Como estos casos había más. Pues en activo laboral has de medir bien los esfuerzos lectores, aunque estés en el transporte público en toqueteo del teléfono móvil a dos dedos. Forum Libertas remite solo tres boletines semanales sin rollos, con los links en azul bonito de lo publicado desde el último boletín. La suscripción es gratuita. Yo empecé así. Y así es como debería proceder toda iniciativa apostólica de red social y a ser posible sin peticiones reiterativas de dinero.

Yo no tengo tiempo actual de pensionista para leer todo lo publicado en FL. En activo laboral leía todo a destiempo en fines de semana gracias a la recepción de los boletines. ¡Lo leía todo eh! Pienso que una cosa como ésta del video corto mensual del Papa debería anunciarse en nuestros templos. Inserto el link correspondiente al mes de octubre de 2016. Y aprovecho para sugerir a la dirección de Forum Libertas que haga lo mismo a partir del próximo video mensual.

https://thepopevideo.org/es/video/periodistas.html

Yo también SÍ, Su Santidad, a su interpelación a los periodistas en el mes de octubre. ¡Aunque no sea profesional en la materia!