¿Por qué se detuvieron las causas de beatificación de los mártires?

Fulgenci Albareda Ramoneda (Dom Jeró), de 48 años, mayordomo del Monasterio de Montserrat, fue llevado como el prior Robert Grau a la checa de San Elías, y ejecutado en fecha desconocida, aunque se le asigna la del 20 de diciembre. Su hermano, el también benedictino Anselm Maria Albareda (Barcelona, 16 de febrero de 1892-19 de julio de 1966, desde 1936 director de la Biblioteca Vaticana y cardenal desde 1962), llegó a ser cardenal y se le asigna un papel relevante como consejero de Pablo VI en relación precisamente a las causas de martirios de las víctimas de la Revolución española. Dado que este es el mártir del día, valga la ocasión para recordar que las causas de beatificación de los mártires estuvieron detenidas 19 años.

No hay mal que por bien no venga

Si alguien espera que yo explique por qué se pararon las causas entre 1964 y 1983 (en la foto, Albareda, beatificado el 13 de octubre de 2013 en Tarragona), debe seguir esperando, ya que en mi libro me he limitado a biografiar a los mártires, sin entrar en polémicas y explicaciones, el aparato hermenéutico se reduce a lo que dijeron el papa Pío XI y los obispos en su carta de 1 de julio de 1937.

En la conferencia que di en Valladolid alguien mencionó el bulo de que Pablo VI tuvo un hermano brigadista internacional… como si el Papa hubiera tratado de evitar perjudicar a un miembro de su familia. Menciono este dato para que se vea que no publicar la verdad solo provoca que esta sea sustituida por rumores peores que la ignorancia.

Mi hipótesis, a falta de que la Iglesia cuente qué pasó, es que el Papa tomó esa medida tan drástica -haciendo pagar a justos por pecadores- a la vista de que los españoles (los de Franco, para entendernos) eran incapaces de distinguir entre héroes de la guerra y mártires, y que identificaban dar culto a los segundos con venerar también a los caídos de un bando. Más o menos lo cuento en este vídeo.

