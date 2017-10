La ciencia ha tenido que aceptar que el 90% de los conocimientos adquiridos son intuitivos. Jonn Bargh psicólogo social nacido IIinois, EE. UU. 1955 y que actualmente trabaja en la Universidad de Yale, afirma el predominio de la intuición sobre la razón. Este psicólogo junto con G.A.Ferguson, nacido en Canadá 1954, argumentan: Que la mayor parte del procesamiento, incluyendo el procesamiento de estímulos que influyen mucho en el comportamiento y la toma de decisiones, ocurre fuera de la conciencia.

Tenemos que estar muy atentos en los avances de la Ciencia y aplicarlos rápidamente en nuestras aulas, para que nuestros alumnos avancen y por consiguiente nuestra Sociedad progrese.

Ahora se habla de competencias, está muy de moda y se habla de ellas continuamente y debe ser así. Aplicándolas a los alumnos de forma coherente y con orden. Esto lo hice siempre en mi aula con mis alumnos desde hace treinta y siete años, conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Parece que se está descubriendo algo nuevo utilizando términos diferentes y en educación casi todo está descubierto, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y trabajar con coherencia, exigencia y cariño. Lógicamente los cambios de planes de estudios y cómo siempre las divergencias políticas, hacen que los perjudicados sean nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso, lo fundamental, lo necesario, es un pacto de Estado para la educación y que se mantenga por mucho tiempo.

Volviendo a esas competencias, hay que decir que hay que centrarse fundamentalmente en cuatro, sin olvidar las demás.

1ª.- Mostrar a los alumnos las facultades para concentrar la atención. Tenemos que centrar la atención en la curiosidad.

2ª.- Habituarles desde pequeños para que sepan trabajar en equipo.

3ª.- Comunicación Digital entre nuestros alumnos.

4ª.- Métodos para resolver los problemas en lugar de idealizarlos.

Finalizo con unas palabras que utilicé en un último artículo, también sobre educación:

Tenemos una sociedad de competitividad, no de ayuda y colaboración. Debemos meternos todos en la cabeza que somos distintos, no solo que somos los mejores, sino que somos distintos y que cada uno de nosotros aportamos todo lo bueno que poseemos, para los demás. Si nos comparamos siempre perderemos, sufriremos y no servirá para nada. Las emociones son fundamentales, el tratar, valorar y reconocer a los demás es fundamental en esta sociedad de desapego y egoísmo.

