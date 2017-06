El PSOE e IU propondrán en el Congreso despenalizar la eutanasia

El PSOE e Izquierda Unida han acordado presentar una propuesta conjunta para despenalizar la eutanasia, según ha anunciado el líder de IU, Alberto Garzón, tras reunirse con Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso, según informa el diario El País.

El acuerdo entre ambos líderes, confirmado también por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pasa por estudiar dos opciones para regularla: o bien presentar una enmienda parcial a la ley de muerte digna que se está tramitando ahora en la Cámara Baja que incluya la despenalización de la eutanasia, o bien registrar una nueva propuesta de ley orgánica conjuntamente.

El PSOE y Unidos Podemos necesitarían sumar a los nacionalistas a este propósito, toda vez que el PP y Ciudadanos están en contra de permitirla.

“El propósito es firme y decidido: despenalizar la eutanasia”, ha resumido el líder de IU, cuyo partido ha liderado dentro de Unidos Podemos la propuesta legal para esta práctica, que fue rechazada por el Congreso el mes pasado. A pesar del acuerdo, el PSOE votará hoy en contra de la regulación de la eutanasia, ya que se votan las enmiendas a la totalidad a la ley de muerte digna de Ciudadanos, y la de Unidos Podemos insiste en regular esta práctica. Ábalos ha explicado a este respecto que el PSOE no quiere mezclar los derechos de los pacientes a los cuidados paliativos (que es el objeto de la propuesta de Ciudadanos) con la eutanasia.

El PSOE, ha recordado el secretario de Organización, aprobó en su 39 congreso la despenalización de la eutanasia y su inmediata regulación, y ya tiene una “iniciativa preparada”. “Como hoy en la reunión se ha planteado el propósito de hacerlo conjuntamente, no nos importa bien trabajarlo en el proceso de enmiendas a la iniciativa de Ciudadanos o, si no es posible, con otra iniciativa, y no nos importaría hacerla con IU pese a que nosotros ya la tenemos preparada”, ha explicado Ábalos.

Unidos Podemos ha modulado su propuesta respecto a la presentada por el grupo inicialmente con el objetivo de lograr más consenso. Así, el grupo eliminó el “sufrimiento psíquico intolerable” como causa de solicitud, recupera la sedación paliativa, eliminada por el PP en 2015 dentro de la reforma de la ley de autonomía del paciente, y devuelve la competencia a las autonomías en esta materia.