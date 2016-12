¿Qué puede hacer su perro por España?

Hace años que se constata que en España hay menos nacimientos que muertes. Nos dicen las estadísticas que cada año perdemos población. Eso significa la inversión de la pirámide de habitantes, y pone en serio peligro el sistema de pensiones: a menor número de cotizantes y mayor de pensionistas, en pocos años no dispondremos de liquidez para pagar a los jubilados.

Por otro lado, observo un fenómeno que me parece inquietante: no nacen niños (o nacen pocos), pero la población de animales de compañía – perros, en su mayoría – crece a un ritmo acelerado. Las parejas jóvenes no se comprometen a tener hijos, pero hay muchas que tienen un perro o dos en su hogar… De hecho, se calcula que hay más de 3,9 millones de hogares españoles que tienen perros, lo que eleva la población canina a más de 5 millones.

Si la tendencia es que no se renueve la población de humanos, la solución pasaría – aparte de los incentivos que los gobiernos pueden articular para potenciar la natalidad- por hacer que los perros coticen.

Puede sonar gracioso o ridículo, pero es evidente que un perro requiere muchos cuidados (y no solo de sus amos): alimentación especial, ropa adecuada, un espacio en la casa, atención veterinaria y quirúrgica, servicio de limpieza municipal, zonas de esparcimiento, etc. etc. y ya que suplanta en muchos casos a un futurible cotizante, es de justicia que aporte algo a la sociedad que le acoge y mantiene…