¿Quién es el Anticristo? (y II)

Identificar quién es el Anticristo profetizado en diversos lugares de la Biblia es un tema de vital importancia para un cristiano, pero también algo morboso para cualquier ser humano; por eso le damos vueltas y vueltas. Unos hablan de si será el dinero, otros aducen que fue Hitler, Marx o Nerón; otros, que es el comunismo o el capitalismo, y hasta hay quien lo ve en Darwin, por aquello de que dicen que ha llegado incluso a “corromper” a la Iglesia, puesto que en su seno es común aceptar la Teoría de la Evolución. ¿Es eso de “Anticristo” una imagen, o es o será una persona de carne y hueso? Está bien que nos lo preguntemos para prepararnos, pero no mareemos la perdiz, ni tampoco escondamos la cabeza bajo el ala, y ni mucho menos le pongamos paranoia. ¿Quién es o será el Anticristo? Miremos bien, y veremos que hay cada vez más en nuestro mundo numerosas huellas suyas, signos que nos indican que ya está aquí, actuando: todo lo que se opone a Dios. Reconozcamos la parte que nos toca y actuemos en consecuencia. Vivamos íntegramente como Dios manda, no como tantas y tantas personas que, aun creyendo en Dios y reconociendo en el mundo los signos de los tiempos, viven como si el Creador no existiera. Se dejan arrastrar por lo fácil y agradable (a primera vista), pasan por allí donde la cuesta es hacia abajo, y no evitan lo que el Dios Omnisciente nos ha prohibido; que si lo ha prohibido, Él sabrá por qué, y tenemos numerosas pistas que nos indican ese porqué. Así que, ¿cuál será la mejor manera de luchar contra el Anticristo, ya desde ahora, tanto si es persona como si no, tanto si ya ha venido como si no? Nos lo dice el mismo Jesucristo, ratificando el primero y segundo mandamientos de la Ley dada a Moisés: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” (Mc 12,29-31), y lo concluye segundos antes de ascender al cielo: “Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28,19-20). Vivir y hacer vivir: Iglesia misionera que dice el Papa. Y obedezcamos al Papa, la cabeza visible que todo lo humano necesita, pues no somos solo espíritu (“Sobre ti edificaré mi Iglesia (…) Lo que ates en la Tierra quedará atado en el cielo (…)” Mt 16,18-19). Él es esa cabeza visible que se opone a un hipotético Anticristo. Obedeciendo, estaremos revestidos de la fuerza de lo alto y tendremos las fuerzas para serle fieles. Desde ahora. Tanto si viene el Anticristo como si no.

¿Quién es el Anticristo? (I)