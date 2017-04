Quién canta su mal espanta con su canto

Santa Cecília patrona de la música

Canto a mis sesenta años recién cumplidos. Para cantar bien ¿es preciso tener estudios musicales? ¿Es necesario estar encuadrado en una formación coral aunque no se tengan? Convendrán conmigo que mucho mejor si se dan ambas cosas. ¿Y si no se dan o quedan en el baúl de los propios recuerdos de otras épocas? Cantar es una facultad del ser humano que se plasma a distintos niveles. ¿Escuchar hoy con atención y complacencia también se da? Me parece que esto último – escuchar y deleitarse- no mucho.

Si se escucha y se atiende es el primer paso para soltarse con la propia voz. Sucede, pero, que sobreabunda demasiado el protagonismo de cantautor. Protagonismo disculpable si quien canta sabe cantar. Disculpable si, sabiendo cantar, ajusta su tono de voz para que otros puedan unirse a su canto. Disculpable si el cantautor enseña a cantar aquello que canta y omite ir a su bola. A menos que se trate de una actuación profesional en dicho ámbito.

Cantar en un coro obliga a una disciplina bajo la batuta de quién lo dirige. Formaciones corales las hay a muchos niveles. Cabe dar con un coro apropiado para el propio nivel actual. Ahora bien en el templo es distinto. Se confunde demasiado el ardor del voluntariado con la maestría mínima para liderar el canto del prójimo. En este canto de corte litúrgico, aunque este calificativo no sea siempre así, hay demasiado protagonismo de micro. Cuanto más sabes de canto más tienes que fastidiarte con tu propio silencio en el seno del colectivo agrupado para rendir alabanza a Dios cantando.

Se desconoce por lo general la importancia eclesial de la Schola Cantorum tan bien definida en el documento Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II sobre la ordenación de la Sagrada Liturgia.

Desde mi adolescencia me decía a mí mismo que algún día tendrás que aprender a cantar tu solito la Salve monacal de la Iglesia. No pasaba de entonar el Salve Regina inicial. Hace un par de años me puse en ello. Durante unos seis meses escuchando desde el propio teléfono móvil. Empecé a soltarme en mi fuero interno, incluso en la ducha. Puedo decir que sé cantarla sin ningún papel delante. ¡Con imperfección claro! A veces me entran ganas de agarrar el micro del templo y cantarla. Consigo cantarla en los dos minutos y medio del tiempo homologado en el modo III del Liber Usualis del Canto Gregoriano.

En mi blog no he borrado nada. Les acompaño tres links de corte musical. Uno del pasado mes de octubre y el otro del pasado mes de mayo de 2016.

http://www.forumlibertas.com/canto-monacal-los-laicos-siglo-xxi/

http://www.forumlibertas.com/cura-pelirrojo-violinista/

Y éste otro del mes de octubre de 2014. Contiene dos links de corte cultural. Uno de ellos con la voz de una soprano cantando la Pregària de Fermín María Álvarez en versión castellana.

http://www.forumlibertas.com/la-pregaria-de-alvarez/

Así que busco para Vds. su correcta plasmación en la lengua catalana del siglo XIX a cargo del autor de su letra D. Víctor Balaguer i Cirera: la del youtube que les inserto al final. ¡Patria, Fides, Amor (Patria, Fe i Amor) era la divisa de los medievales Jochs Florals o de la Gaia Ciència restaurados en el siglo XIX por su impulsor y mecenas D. Víctor Balaguer i Cirera!

https://www.youtube.com/watch?v=GvoJu4ay0D8