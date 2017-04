Radiografía del cambiante escenario religioso en el mundo: en 2035, más bebés musulmanes que cristianos

Las altas tasas de fertilidad de las musulmanas cambiarán el escenario religioso en el mundo

Una radiografía del cambiante escenario religioso en el mundo nos muestra que, aunque entre 2010 y 2015 aún hubo más bebés nacidos de cristianos que los que tienen los musulmanes, a partir de 2035 se invertirá la tendencia.

De hecho, “en menos de 20 años, se espera que el número de bebés nacidos de musulmanes supere los nacimientos de los cristianos”, según las estimaciones demográficas calculadas en un estudio elaborado por el Pew Research Center .

Las conclusiones de ‘The Changing Global Religious Landscape’ (‘El cambiante panorama religioso global’) destacan que el cristianismo seguirá siendo “el grupo religioso más grande del mundo” en 2060. Sin embargo, los musulmanes crecerán mucho más por sus altas tasas de fertilidad.

También aumentarán aunque en menor medida los hindús, los judíos, las religiones populares y los no afiliados religiosamente (ateos, agnósticos y los que no profesan una religión particular). “Las personas sin religión se enfrentan a una escasez de nacimientos”, advierte el estudio. Por su parte, los budistas son el único grupo religioso que entre 2015 y 2060 habrá perdido población.

Cabe recordar que el pasado 3 de octubre ya dábamos cuenta de cómo el ateísmo en el mundo va en declive , al aumentar su población en términos absolutos, pero no así su porcentaje sobre la población mundial, debido fundamentalmente a la caída de la natalidad dentro de este colectivo. Eran datos de 2015 del propio Pew Reseach Center.

Precisamente, el actual análisis “se basa en la misma base de datos de más de 2.500 censos, encuestas y registros de población utilizada en el informe de 2015”.

En esas fechas, el estudio ‘ El futuro de las religiones en el mundo: proyecciones de crecimiento de la población, 2010-2050 ’ proporcionaba “estimaciones mundiales actualizadas de la población para cristianos, musulmanes, religiosos no afiliados (“nones“) y otros grupos religiosos. Y las proyecciones de crecimiento demográfico en este nuevo informe se extienden hasta 2060, una década más que en el informe original”, añade este último informe.

Más bebés musulmanes que cristianos

Así, las proyecciones del Pew Research Center apuntan a que “los musulmanes serán el grupo religioso más grande que crecerá más rápido en el mundo en las próximas décadas, y ya son visibles los signos de este rápido crecimiento”.

De hecho, si en el periodo 2010-2015 los bebés nacidos de cristianos rondaban los 223 millones y los nacimientos musulmanes en esos cinco años eran 213 millones, entre 2030 y 2035 habrá un cambio de tendencia, con una previsión de 224 millones de nacimientos cristianos y 225 de musulmanes, como se puede ver en el gráfico que acompaña esta información.

Con este ritmo de crecimiento, para el periodo de cinco años entre 2055 y 2060 se calcula que habrá 232 millones de bebés nacidos de madres musulmanas y 226 de madres cristianas.

Por su parte, “se proyecta que los no afiliados declinen como parte de la población total del mundo a pesar del impulso que se espera que reciban de las personas que abandonan el cristianismo y otros grupos religiosos en Europa, América del Norte y otras partes del mundo”, añade el estudio.

Evolución de los nacimientos y defunciones

Además, el informe del Pew Research muestra este otro gráfico en el que se puede apreciar la “estimación de la proporción de nacimientos y defunciones” para los periodos de 2010-2015 y 2055-2060.

En el gráfico se puede observar que “en el período comprendido entre 2010 y 2015, los nacimientos de musulmanes representaban el 31% de todos los bebés nacidos en todo el mundo, lo que superaba con mucho la proporción musulmana de personas de todas las edades en 2015 (24%)”, dice el estudio.

Por su parte, “la población cristiana del mundo también ha seguido creciendo, pero más modestamente. En los últimos años, el 33% de los bebés del mundo nacieron de cristianos, lo que es un poco mayor que la parte cristiana de la población mundial en 2015 (31%)”.

En cuanto a los fallecimientos, “en los últimos años, los cristianos han tenido una proporción desproporcionadamente grande de las muertes en el mundo (37%), en gran parte debido a la edad relativamente avanzada de las poblaciones cristianas en algunos lugares. Esto es especialmente cierto en Europa, donde el número de muertes ya se estima que supera el número de nacimientos entre los cristianos”.

“Globalmente, la población relativamente joven y las altas tasas de fecundidad de los musulmanes conducen a una proyección que, entre 2030 y 2035, mostrará algo más de bebés nacidos de musulmanes (225 millones) que de cristianos (224 millones), aunque la población total cristiana, aún será más grande”.

En cuanto al período 2055-2060, “la brecha de natalidad entre los dos grupos se aproximará a 6 millones (232 millones de nacimientos entre musulmanes frente a 226 millones de nacimientos entre cristianos)”, añade el estudio.

De hecho, en el gráfico se ve cómo el porcentaje de nacimientos cristianos sobre el total mundial se calcula que será del 35%, mientras que el de los musulmanes les superará con un 36%. Y en cuanto a las defunciones, las de los cristianos representarán el 31% y las de los musulmanes el 25%.

Los “nones”, sin hijos

En el gráfico también se puede ver la evolución de nacimientos y muertes de los llamados “nones”, las personas que no se identifican con religión alguna. Y el estudio subraya que, en contraste con este baby boom entre los musulmanes, las personas que no se identifican con ninguna religión están experimentando una tendencia muy diferente”.

“Mientras que las personas religiosas no afiliadas constituyen actualmente el 16% de la población mundial, sólo un 10% estimado de los recién nacidos del mundo entre 2010 y 2015 nacieron de madres religiosas no afiliadas. Esta escasez de recién nacidos entre los no afiliados ayuda a explicar por qué se proyecta que los “nones” religiosos declinarán como proporción de la población mundial en las próximas décadas”.

De hecho, “entre 2055 y 2060, sólo el 9% de todos los bebés nacerán de mujeres religiosas no afiliadas, mientras que más de siete de cada diez nacerán, ya sea musulmanes (36%) o cristianos (35%)”, concluye el estudio en este apartado.

Las proyecciones para 2060

A continuación, el estudio del Pew Research Center hace un análisis de las proyecciones mundiales de la población para el periodo 2015-2060. Una primera cuestión que constata el informe es que “los cristianos eran el grupo religioso más grande del mundo en 2015, constituyendo casi un tercio (31%) de los 7.300 millones de habitantes de la Tierra”, como se ve en este nuevo gráfico.

Por su parte, “los musulmanes ocuparon el segundo lugar, con 1,8 mil millones de personas, el 24% de la población mundial; seguidos por religiosos “nones” (16%); hindúes (15%); y budistas (7%). Los adheridos a religiones populares, los judíos y los miembros de otras religiones representan una proporción menor de la gente del mundo”, agrega el estudio.

Al mismo tiempo, entre 2015 y 2060 “se espera que la población mundial aumente en 32%, a 9.6 mil millones. Durante ese mismo período, se prevé que el número de

musulmanes -el principal grupo religioso con la población más joven y la mayor fertilidad- aumentará en un 70%”, destaca el estudio.

En ese periodo, “se prevé que el número de cristianos aumente en un 34%, ligeramente más rápido que la población mundial en general, aunque mucho más lentamente que los musulmanes”, como se ve en este otro gráfico.

El aumento de la población hindú en este tiempo será del 27%; la de los judíos del 15%, la de las religiones populares del 5% y la de los no afiliados del 3%. Por su parte, los budistas experimentarán un retroceso del 7%. “Las tasas de fecundidad y el envejecimiento de la población en países como China, Tailandia y Japón son las principales razones demográficas de lo esperado En la población budista en los próximos años”.

Musulmanes y cristianos, mucho más cerca en 2060

Como resultado de todo ello, el Pew Research Center calcula que en 2060 el porcentaje de cristianos sobre el total de la población será del 31,8%, cuando en 2015 era del 31,2%; mientras que el de musulmanes, que en 2015 era del 24,1%, habrá crecido hasta el 31,1%, como se ve en este último gráfico, en el que también se observa la población total para cada uno de los grupos en 2015 y 2060.

“A excepción de los musulmanes y los cristianos, se proyecta que todas las principales religiones del mundo representarán un porcentaje menor de la población mundial en 2060 que en 2015”, añade el estudio.

Por su parte, “como proporción de todas las personas en el mundo, se prevé que los “nones” religiosos disminuirán de 16% de la población total en 2015 a 12,5% en 2060”, concluye el estudio