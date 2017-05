El referéndum de “Juan Palomo”

No sé que tiene de democrático que, desde el poder y disponiendo de casi todos los medios de comunicación (los autonómicos y muchos de los estatales), se convoque un referéndum en el que unos cuantos “Juanes Palomos” decidan (el famoso derecho a decidir sólo de unos cuantos) qué preguntar, a quiénes, cuándo, qué tipo de mayoría se exigirá para aprobar o no lo que se pregunta, etc., etc. ¿Por qué se niegan a qué votemos todos? Y como si no tuviesen bastante los independentistas catalanes con casi todos los medios de comunicación, las escuelas, etc., va Carmena y les facilita la “altavocía” que supone Madrid. No sé cómo puede haber españoles que, sintiéndose como tales, voten a los actuales regidores del ayuntamiento de Madrid o al PSOE que los mantiene. Por si sirven, ahí van las siguientes consideraciones:

Algunos, aunque no vivamos en Cataluña, hemos contribuido bastante más a lo que hoy es Cataluña que muchos de los jóvenes que viviendo allí, por razones de edad, hasta ahora sólo han hecho que “chupar del bote” (gastar en pañales, estudios y demás). También hemos contribuido bastante más que muchos extranjeros (paquistaníes, por ejemplo) a los que dan derecho a voto. ¿Por qué no tenemos nosotros derecho a decidir y ellos sí?. ¿Quiénes son los que deciden en este tipo de referéndum qué tipo de mayoría hay que exigir para aprobar la propuesta? ¿Cómo, para una decisión de esa envergadura, no se exige los dos tercios de los votos, por ejemplo? Parece de sentido común que, cuando se viene viviendo muchos años de manera razonablemente bien una cierta situación, no se debería cambiar con la simple mitad más uno. Y es que, pueden darse circunstancias (en este caso, podría ser la crisis económica) que hagan que en “caliente” se vote de una forma y luego venga el arrepentimiento, como sucedió a muchos británicos en lo del Brexit. Me parece una falsedad que los dirigentes catalanes nos quieran hacer ver algo así como que había un clamor popular pidiendo el referéndum, y poco menos que se ven obligados a convocarlo (hace algún tiempo le oí decir algo similar a Mas). Es lo contrario: los manipuladores independentistas, con el dinero de todos, han ido “lavando el cerebro” al pueblo llano para conducirlo como a marioneta. Recordemos que este pueblo que ahora pide esto (menos de la mitad), antes votó a favor de la Constitución y, antes aún, aplaudía a Franco hasta “con las orejas”. El referéndum tendría sentido si Cataluña fuese una región de España oprimida por los Gobiernos y más pobre que el resto, pero es que la realidad es justamente lo contrario: basta observar, por ejemplo, la enorme cantidad de nombres en catalán que aparecen entre los que presentan o conducen la mayoría de los programas con más audiencia de las televisiones (Albert, Jordi, Joan, etc., etc.). ¡Parece mentira que los que se dicen defensores de los pobres apoyen este referéndum o faciliten a Puigdemont que haga propaganda del mismo en Madrid!. Y ¿por qué se les tendría que conceder el supuesto derecho a decidir a los independentistas y no a los que, por ejemplo, somos partidarios de la eliminación de algunas competencias de las Autonomías, por ser una fuente de desigualdades y de sangría económica, o partidarios de la expulsión de la Liga Española de los equipos de futbol que piten al himno español? Diré, para finalizar, que el buen uso del lenguaje es muy importante; por eso, me parece que no debemos utilizar la palabra “catalanes” (lo solemos hacer para abreviar) cuando nos queramos referir a los “independentistas catalanes”. Es una generalización injusta.

Algunas de estas consideraciones están más detalladas en cartas anteriores tituladas: “¿Por qué Artur Mas no me deja votar?”, ” La consulta catalana, la izquierda y Mandela” “Los enredos nacionalistas” y “El negosi divino”