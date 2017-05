Reflexiones en torno a un libro (Lepanto) (I/II)

Mi librito "Lepanto" edición especial RTV para todos los públicos.

LEPANTO es el título de un libro subtitulado (1571-1971). Publicado en 1971 por Salvat Editores, S.A. con la colaboración de Alianza Editorial, S.A., en edición especial RTV, me costó (a mí y no a mis padres) 50 pesetas de la época (aunque pagasen ellos), según la anotación a lápiz en el ángulo superior derecho en la primera página no numerada en blanco. La portada es la que ilustra mi escrito. Está en internet y no ha sido preciso digitalizarla para Vds. Es un libro de bolsillo de tapas blandas. ¿Realmente es un relato de aquel lejano año? En 170 páginas de texto, excluidas en su cómputo las interiores no numeradas, con fotografías pictóricas a color y también las finales con gráficos ilustrativos de lo que expone el libro, su autor fecha el libro en Madrid el 27 de julio de 1947.

Tenía gran formación y acreditada experiencia naval en la Marina. Y por tanto era pluma acreditada para hablar de un asunto como éste. No creo que se publicara antes de 1971 con su nombre y apellidos. Fechó su escrito exactamente el día después de que se promulgase, gracias a él, la Ley Fundamental de Sucesión en la Jefatura del Estado. Ley que en su artículo primero decía lo siguiente: “España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”. Ley modificada, al igual que las otras, por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Esta última Ley me la curré como estudiante en una asignatura obligatoria denominada FEN. ¡Era formativa… sin espíritu y menos nacional! Permitía estar al loro de cómo se orquestaba todo. Que yo sepa ninguno de mis seis hijos ha recibido clases de Constitución y Estatut, siendo como han sido alumnos de la Enseñanza Pública. La sucesión contemplada en ley orgánica aconteció después con la designación nominal de la persona en el futuro Rey D. Juan Carlos I. Dejo para otros entrar en berenjenales digamos políticos interpretativos. Como dejo para otros entrar en mayúsculos berenjenales de interpretaciones históricas. Hace años que no me interesan ambas cosas. Dejo para mí exponer sucintamente lo que se omite. ¡Dentro del templo, eh! En concreto este libro histórico de bolsillo de esta crucial batalla naval. También dejo para Vds. la consulta de links wikipedia y así. Pues mi asunto no es éste, sino lo que pasó en esta histórica batalla a finales del siglo XVI y su trascendencia posterior en lo que se refiere a militancia católica.

Cuando leí este libro por primera vez estaba en plena adolescencia juventud cursando mi Bachillerato Superior, modalidad Letras y, por tanto, con la asignatura de Historia incluida. Es un libro asequible para todo estudiante, que te sitúa muy bien para comprehender (con h intercalada) aquel crucial siglo XVI. Tiene el depósito legal NA.354-1971. Supongo que debe estar en las bibliotecas públicas. ¿Qué dice la Wikipedia acerca de la batalla de Lepanto? Dice esto:

Discrepo en algún punto del escrito, pero ya vale para ubicarse. Discrepo pues en la bibliografía se omite este librito del Almirante D. Luis Carrero Blanco. Murió en atentado terrorista después de comulgar en día laborable (20-12-1973) siendo Presidente del Gobierno de España. ¡Atentado oficial de ETA! ¿Ordenado por quién? Pregunta que me hacía entonces y que me sigo haciendo en la actualidad.

Esperen mi segunda parte antes de extraer conclusiones prematuras. He encontrado este link sobre mi libro. Si es preciso puedo fabricar un pdf. transcribiendo las 170 páginas y colgándolo en internet con distribución gratuita. Puede adquirirse. Tal vez yo también lo haga.

