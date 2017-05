Reflexiones en torno a un libro (Lepanto) (II/II)

Mare de Déu de la Victòria en la capilla del Palau de D. Lluís de Requesens i Zúñiga.

Primero atiendan este suculento escrito de la Wikipedia acerca de una persona ilustre que tuvo un papel muy destacado en la batalla de Lepanto. Era catalán por parte de madre y vallisoletano (creo) por parte de padre. Fijó su domicilio matrimonial en Barcelona Ciudad, en el lugar donde nació. Tal como acontece en muchos lugares, como por ejemplo en U.S.A., D. Luís de Requesens y Zúñiga adoptó como primer apellido el de su madre catalana.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Requesens

Lluís de Requesens fue la mano derecha de D. Juan de Austria en la Batalla de Lepanto. Fue su preceptor, a la sombra y pegado a él, por decisión del monarca Felipe II. El Santo Cristo de Lepanto, que se venera en la capilla del Santísimo de la S.I. Catedral de Barcelona, iba en la nao capitana de la Armada que partió rumbo a Lepanto en el puerto de Barcelona. He sido portante de El en el Sermón de la Siete Palabras los Viernes Santo a las tres de la tarde durante muchos años, bajo el mandato de los Cardenales Arzobispos Narcís Jubany i Arnau y Ricard Maria Carles. He sido portante asimismo del Santo Cristo en los Via Crucis cuaresmales en la catedral de Barcelona. El Cuerpo de Portantes fue “restaurado” en 1975 por un clérigo ya fallecido muy docto en la obra de San Alberto Magno. Fue el canónigo magistral de la S.I. Catedral de Barcelona mossèn Pere Ribes i Montané.

http://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=85&lang=es

Esta web oficial catedralicia del link precedente habla de dos leyendas acerca del Santo Cristo de Lepanto. Puede más en ella la digamos ignorancia piadosa. Lo de esquivar la bala vale como leyenda. Una leyenda es una leyenda. Un relato histórico documentado nunca lo es. Página 156 del libro Lepanto al final de su capítulo décimo : “El enemigo está muy próximo. Don Juan ordena entonces se clave en el estanterol un crucifijo de su devoción (nota 8 de pie de página: Hoy se venera en la catedral de Barcelona). Es el mismo que un día el bravo D. Luis de Quijada sacó de una hoguera, después de dispersar a cintarazo limpio a los moriscos que lo profanaban, y bajo la protección del cual puso la piadosa doña Magdalena de Ulloa al pequeño Jeromín cuando se encargó de la educación del que había de ser vencedor de Lepanto. Arrodillóse frente a la sagrada imagen D. Juan de Austria; rezó unos momentos impetrando la protección divina, y, radiante de alegría, púsose en pie después, ordenando se hiciese la señal de <<cargar sobre el enemigo>>” ¡Sí,sí! El mismo Santo Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona del que he sido portante. ¡Leyenda de qué! Como diría Mn. Cinto Verdaguer: maleïda ignorància!

El día 7 de octubre es la celebración de la festividad mariana de Nuestra Señora de la Victoria o, mejor dicho, de las Victorias. Su imagen preside el altar de la iglesia de la calle Ataülf-Palau de Barcelona (con su entrada cerrada por la calle Ataülf). Esta capilla es lo único originario que queda en pie del Palacio de D. Lluís de Requesens. Está ubicada exactamente detrás del edificio nuevo de las dependencias del Ayuntamiento de Barcelona. Contiguo a esta iglesia y en paralelo se levanta un edificio residencial para los jesuitas mayores que aún quedan. Edificio al que se accede por la calle Palau (como recuerdo del domicilio de D. Lluís de Requesens en el siglo XVI y con independencia de que con anterioridad secular fuera el Palau Reial Menor y tal vez antes un cenobio de los Templarios). Edificio comunicado con la capilla. Se accede a este edificio residencial para jesuitas mayores por la actual calle Palau adyacente al otro lado de la capilla. Verificado por mí y no por otra persona. Salí en más de una ocasión por esta calle adyacente. ¡Pues había que cerrar la puerta del templo de la calle Ataülf a la hora establecida! ¡Si Vd. está rezando salga por el otro lado! ¡No era el único fiel que hacía esto! Cuando salía sin ningún personal de portería. Edificio residencial para padres jesuitas ancianos.

Mi hija primogénita se llama Maria Victoria por expreso deseo mío. Esa advocación mariana, presente en mi ciudad de Barcelona, caló mucho en mi juventud mucho antes de tener novia. Convine con mi esposa que si nuestros hijos eran niñas decidía yo el nombre. Y que si eran niños lo decidía ella. Y así fue. Maria Victoria del día 7 de octubre y no Santa Victoria del día 23 de diciembre. Me sorprendió que en Málaga se venere también a Nuestra Señora de la Victoria. Releyendo de nuevo el libro Lepanto se entiende perfectamente su porqué. (Mi yerno es malagueño). Hasta hace un breve tiempo de años esta capilla seguía abierta al culto. La cerraron. El argumento es el de siempre. No hay residentes en Ciutat Vella BCN y por tanto no hay feligreses oriundos. Los que quedan se van haciendo mayores y se van a la vida eterna. ¿Y los fieles barceloneses que allí acudían como era mi caso? El culto en esta capilla non problem… mientras haya jesuitas mayores en la residencia contigua, pero cerrado al fiel corriente de la calle que acudía a esta capilla. Solo de puertas para dentro, me imagino. ¡Qué bien eh! ¡Vaya sentido eclesiástico de la pastoral!

Las últimas veces que estuve en ella, la lápida sepulcral de D. Lluís de Requesens, enterrado en su día en la capilla de su palacio, en sepultura con lápida ubicada ante el presbiterio, permanecía oculta a la mirada de los fieles. ¿Qué responsable de la actual Societate Iesu decidió proceder de este modo? ¿Quiénes se han creído que son los directivos actuales S.I. tan alejados de San Ignacio de Loyola para 1º) cerrar la capilla al Pueblo de Dios 2º) ocultar la tumba de D. Lluís de Requesens en esta capilla? Forum Libertas tiene audiencia. Espero que mi escrito sea leído por el actual Arzobispo, designado ya por el Papa Cardenal de la Santa Madre Iglesia. La lápida no precisaba ninguna restauración. Me complacía plantarme delante de ella cada vez que acudía a esta capilla, antes de abandonar el templo, una vez finalizada la Santa Misa.

Su Santidad el Papa San Pío V, de probada austeridad, convocó la cruzada del Santo Rosario, al mismo tiempo que instó a esta batalla crucial que salvó la Europa Cristiana del peligro otomano. El Papa San Pío V era el jefe de la Santa Liga, cuyo mando operativo lo ostentó D. Juan de Austria. La católica Francia de aquel siglo se comportó muy mal. Las naciones europeas habían sucumbido a la revolución protestante. Una herejía con sus variantes no es sinónimo de reforma. Las herejías no reforman nada. España era la USA del siglo XVI. Jugó un papel preponderante. La fuerza otomana era muy superior en número. Hacía falta un milagro corriente. Éste consistió en un cambio súbito de viento. Esto propició la nivelación de fuerzas. La cruzada del rosario niveló la fuerzas provocando el milagro del cambio súbito de viento. La victoria en Lepanto impidió la invasión otomana de Europa. Dos años más tarde el Papa San Pio V instituyó la festividad de Nuestra Señora del Rosario . Y por tanto el día 7 de octubre es la onomástica de las Maria Victoria y de las Rosario o Roser. Esto del milagro no me lo ha referido ningún sacerdote y ningún religioso. Me lo refirió en su día y mediante un libro D. Luis Carrero Blanco.

¿Tan difícil es aperturar un templo, en horario concretado con plafón en la entrada, para visitantes sin pagar entrada y con vigilancia de uniforme? ¡No como museo del Ayuntamiento de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya, sino como templo propiedad de la Iglesia Católica de Jesucristo en la Archidiócesis de Barcelona!

A mí la verdad me hace libre. ¿Y a Vds.?

PD. Ilustro esta segunda parte con la fotografía presente en Internet de Nuestra Señora de la Victoria, en su templo cerrado al culto diocesano con entrada por la calle d’Ataülf (Ataulfo) de Barcelona situado detrás de su Excmo. Ayuntamiento. La fotografía debe ser algo antigua. ¡O no tanto en misa concelebrada sin fieles procedentes de la calle! ¡O bien con un único fiel procedente del edificio jesuítico con entrada y salida por la actual calle Palau!