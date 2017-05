Religión por pertenencia a una familia

Se dice: “Si hubieras nacido en un país musulmán serías musulmán; si lo hubieras sido en un país budista serías budista”.

Hay que ver los límites históricos a estas afirmaciones:

Los primeros cristianos nacieron en un medio o judío, o politeísta, pagano. No puede pues afirmarse que los primeros cristianos lo fueron porque sus familias ya lo eran.

Por otra parte, la frase que nos ocupa suele emplearse para equiparar todas las religiones: todas dan lo mismo, con pequeñas diferencias. También hay que someter a crítica esta última proposición:

Por ejemplo, el cristianismo verdadero predica el amor a los enemigos y sus primeros mártires (porque el cristianismo, lejos de tener poder político, en su primera época fue ferozmente perseguido) morían perdonando y rezando por sus verdugos.

En cambio, la religión musulmana o la judía proponen el odio al enemigo, el “ojo por ojo y diente por diente”. La religión musulmana se expandió en sus comienzos por medio de la guerra, y la facción musulmana más extremista de nuestros días considera mártires a quien llevan su odio a los que consideran sus enemigos, hasta morir para causarles a ellos un daño mayor (más muertos). (Aunque hay que decir que, en contraste, hay corrientes místicas musulmanas que enseñan a perdonar las ofensas).

De todas maneras, la pretensión de que todas las religiones son igualmente verdaderas no resiste el análisis: O bien es verdad que hay que amar a los enemigos o bien es verdad que hay que odiarlos. Ambas afirmaciones antitéticas no pueden ser verdad a la vez. Y no se trata de cuestiones de poca importancia, sino medulares. El propio Papa Francisco ha recordado el mensaje cristiano de “amar a los enemigos” en su reciente viaje al país mayoritariamente musulmán de Egipto (Abril del 2017).

El cristianismo en sus primeros siglos se expandió y propagó por los milagros morales de los mártires que morían perdonando, además –si hemos de dar fe a la tradición– por los milagros físicos. Ambas clases de milagros eran como una luz potente a los ojos de los paganos que les venía a decir que allí estaba Dios. Y se llegó a acuñar la frase: “Sangre de mártires, semilla de cristianos”.

Sí es cierto que actualmente muchos cristianos lo son porque han nacido en una familia cristiana. Pero son sólo auténticamente cristianos si abrazan de mayores conscientemente la religión cristiana, confirmando así libremente su fe infantil.

También es cierto que, pasados los primeros siglos de persecución, el cristianismo contó, al menos en algunas épocas, con la protección del poder político. Y que reyes cristianos emplearon medios violentos para asegurar la homogeneidad religiosa de sus súbditos (tanto reyes católicos como protestantes).

Pero sigue siendo verdad que el cristianismo, vivido en su pureza, es incompatible con toda coacción para propagar su fe. El cristiano sabe que, lejos de ser un obsequio grato a Dios, la conversión forzada es una abominación a sus ojos, ya que Él nos ha hecho libres y maldice la hipocresía y el no respetar la libertad de sus hijos.

Dicho esto, una observación que guarda relación es que, supuesto que hay religiones falsas o gravemente defectuosas, sí pueden, con todo, tales credos albergar en su seno personas de buena voluntad que son agradables a ojos del Señor y que se salvarán si son fieles a su conciencia y a la ley natural, como nos recuerdan los documentos conciliares.