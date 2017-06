¿Recuerdan el sí de María ante la Anunciación? Me parece que hoy también es necesario pedir al Señor la capacidad para reproducir ese sí de María en nuestra propia vida:

“¡Señor lánzanos a la aventura de la misericordia! Lánzanos a la aventura de construir puentes y derribar muros (sean recintos o redes); lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, a quien se siente solo y abandonado, a quien ya no encuentra un sentido para su vida. Lánzanos a acompañar a los que no te conocen y decirles lentamente y con tanto respeto tu nombre, el porqué de mi fe. Empújanos (…) a la escucha de los que no comprendemos, de los que vienen de otras culturas, otros pueblos, también de los que tememos porque creemos que pueden hacernos daño. Haz que dirijamos nuestra mirada, como María de Nazaret con Isabel, que volteemos nuestras miradas a nuestros ancianos, a nuestros abuelos para aprender de su sabiduría”.

La misericordia, concluye el Papa, es parte sustancial de una vida plena, como es, debe ser, la vida cristiana:

“Queremos afirmar que la vida está llena cuando se vive a partir de la misericordia, y que esta es la parte mejor, es la parte más dulce, es la parte que nunca nos será quitada”.