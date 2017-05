¡Ring ring! dígame qué desea

Mi teléfono ring ring fijo inalámbrico

“Ring…” Se me ha ocurrido este título. He clicado en el buscador exactamente esto antes de iniciar mi pincelada. Y me aparece un brillante escrito que me apetece referenciar. Es éste:

http://esic.edu/andaluciablog/ring-ring-digame-marketing-directo/

A veces las llamadas telefónicas al teléfono fijo del propio domicilio son equivocaciones de marcaje. Estaba tumbado en el sofá echando la siesta, me telefonean y no me dicen. He contestado en lengua catalana. He colgado yo pues no me decían. En este caso tiene disculpa. Tengo prefijo 93 y me telefonean desde un prefijo 96. Suelo atender las llamadas a mi fijo. La anterior a ésta creo que era local. Me querían ofrecer un seguro de decesos en nombre de una entidad aseguradora de nombre conocido ya no recuerdo el nombre. Probablemente era una llamada de entreno “comercial”. De entreno cutre por parte del entrenador. Quién telefonea no sabe a quién telefonea. Telefonea en base a un listado. No se le ocurre otra cosa que preguntarme, cuando digo que el seguro de decesos es el único que no me ha interesado nunca, si conozco el coste económico de un deceso. Él seguía el guión preestablecido. Digo que sí sin entrar en detalles. “Un pastón” dije. Sin preguntarme el por qué digo no me interesa suscribir un seguro de decesos. Sin preguntarme por lo menos mi nombre. Sin preguntarme mi edad de modo comercial asegurador inapelable y sin preguntarme nada más, en cuanto digo que en materia aseguradora y en el ámbito comercial puedo dar clases gratis, me cuelgan la llamada. ¿Fue esta persona quién colgó? Era educada. Parece que este entreno tenía un minuto de sesenta segundos exactos para o bien continuar con la oferta comercial o bien dar por finalizada la llamada cortando por lo sano. Lo cierto es que a los sesenta segundos me colgaron la llamada. Probablemente quien colgó fue el manager de quién telefoneó y ubicado a su lado.

Todo esto, en la línea manifestada en este blog andaluz de marqueting directo, provoca dos cosas. A) La animadversión generalizada a las ofertas telefónicas (mías seguro) B) Mi rechazo frontal a quienes, en nombre del marqueting al servicio de entidades aseguradoras, provocan en el oyente el rechazo más visceral a quién ofrece estos servicios y por ende a la modalidad de seguro en cuestión.

En este caso traté de razonar mi no a un seguro de decesos. Me colgaron el teléfono. Yo estaba diciendo una cosa. Cosa que a quién me llamó le importa un rábano. ¡O tal vez no! Sin duda sí le importa a la autora del escrito “ring ring dígame” Hoy hago una excepción y no modifico mi título. Y termino mi conversación interrumpida por parte de quién, sin mala fe por su parte, está monitorizado por dígamos “personal” sin pajotera idea en marqueting, en seguros y en cortesía educativa. Cualquiera que en el buscador clique ring ring dígame encontrará dos artículos comerciales. Este que les digo y mi pincelada.

Voy a decirles algo que me honra mucho decirlo a pesar de los años transcurridos. El día de la primera huelga general democrática habida en el Estado Español, algo había que hacer. Pues quienes trabajamos (en mi caso trabajábamos) por consecución comercial de objetivos nos debemos a la consecución de los mismos y no entendemos de horarios. El chache (yo), con americana y corbata, cruzó con su coche una Barcelona City desierta y llegó a una Santa Coloma de Gramanet todavía más desierta. Parecía un cementerio vacío. Allí, como asistente del agente de seguros colaborador, y en mi calidad de inspector comercial de zona, coloqué una operación. Era de poca pasta. Es un decir. Sentado al volante, antes de regresar a mi hogar, me quedé contemplando la solicitud firmada durante unos minutos. Fue un placer vender este día y en esta población un seguro de capital diferido (mal llamado seguro de jubilación) A PRIMA ÚNICA. ¡Coloqué una prima única! * Dos meses más tarde percibí el oportuno rappel pactado. Y por tanto en día de huelga general mejoré mis gráficas de obtención de objetivos.

¿Y ya está? No. Adjunto a mi escrito una fotografía de mi teléfono fijo. Funciona muy bien en plan inalámbrico. Funciona todavía mejor el servicio telefónico de asistencia técnica de Gigaset. ¡Comprobado!