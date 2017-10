Rivera rechaza la mediación de la Iglesia en Cataluña: “Que se dedique a sus feligreses”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este jueves la mediación de la Iglesia para resolver el problema en Cataluña: “Este es un país aconfesional, por lo tanto que la Iglesia se dedique a sus feligreses y no a la política. No se lo puedo decir más claro”.

Rivera ha afirmado además que si la mediación en Cataluña, venga de quien venga, es para convencer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no incumpla la ley, le parece bien, pero que lo que rechaza es un “chantaje” en el que el dirigente autonómico amenace con agitar la calle si no se satisfacen sus demandas.

“Una cosa es intentar convencer a Puigdemont de que pare el golpe”, y en ese caso “yo también medio”, y “otra cosa es mediar con el que da el golpe”, ha declarado en una entrevista en Telecinco.

“Lo que no voy a aceptar es el chantaje de: o ustedes me dan lo que yo quiero, o doy el golpe, el lunes tienen un millón y medio de personas en la calle y me voy a buscar apoyos internacionales”, ha señalado, convencido de que la semana que viene el Parlament aprobará una declaración unilateral de independencia.

A su juicio, esta segunda opción “no se puede aceptar en un país democrático”. En cuanto a los nombres que se barajan como posibles mediadores, ha indicado que algunos de ellos tienen “parte de la culpa” de la situación actual en Cataluña.

En este sentido, ha apuntado que no se puede “prometer Estatutos (de Autonomía) inconstitucionales” o “no hacer nada” frente al nacionalismo cuando gobiernas, y de esto último ha responsabilizado tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Respecto a los contactos mantenidos tanto por Rajoy como por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, con representantes de la Iglesia, Rivera ha recordado que España es un Estado aconfesional: “Pido, por favor, a la Iglesia que deje la política, las instituciones y la democracia para los que tenemos la obligación de actuar”.