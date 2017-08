Robo y profanación de más de 240 hostias consagradas para llevarlas a una exposición blasfema

Azcona colocando las hostias consagradas en el suelo para exponerlas en 'Desenterrados'

El Ayuntamiento de Pamplona, en España, ha permitido una exposición blasfema del supuesto artista Abel Azcona, quien tras robar más de 240 hostias consagradas de misas, según él simulando que iba comulgar, las colocó en el suelo dibujando la palabra “pederastia”.

Las fotografías del desarrollo del robo de las formas están expuestas en la muestra ‘Desenterrados, en una sala pública de arte de Pamplona auspiciada por el consistorio de la ciudad gobernado por la coalición independentista vasca, Bildu.

Tras conocer el contenido de la exposición, el Arzobispado de Pamplona y Tudela ha afirmado que la acción de Azcona “supone una profanación gravísima de la Eucaristía, hecho que ofende profundamente la fe y sentimientos católicos, y atenta contra la libertad religiosa”.

Los argumentos del ‘artista’…

Tras el considerable revuelo y polémica que ha levantado la participación de Azcona en la exposición, el ‘artista’ reconoce en su cuenta de Twitter: “Asistí a 242 eucaristías y con las hostias consagradas guardadas formé la palabra Pederastia”.

Ante la posibilidad de que su acción pueda ser considerada delito y motivo de demanda por violar el Código Penal, Azcona responde en otro tuit que “es una obra legal y legitimidad, por importantes comisarios y críticos. Ahora simplemente ha sido expuesta”.

De hecho, en el caso de que Abel Azcona tuviera antecedentes penales, como hay indicios de ello, podría enfrentarse no sólo a una multa sino también a pasar por prisión, según informaba este lunes, 23 de noviembre, Aciprensa.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Maider Beloki, fue la encargada de presentar la muestra ‘Desenterrados’ el pasado viernes, 20 de noviembre, que contiene fotografías de cómo se robaron las formas consagradas y de cómo se dispusieron en el suelo. Las hostias estuvieron tiradas hasta que un ciudadano particular las retiró de la exposición.

…y los de la Iglesia

El Arzobispado de Pamplona y Tudela insiste en que el robo y profanación de más de 240 hostias consagradas para ser luego mostradas en una SUPUESTA exposición de arte, constituyen un grave atentado contra la fe de todos los católicos.

El Arzobispado manifiesta así “su enérgica condena de estos dolorosos hechos que constituyen un atentado contra la fe de la citada comunidad católica, de los fieles de esta archidiócesis y de todos los católicos”.

Además, “el arzobispo Metropolitano de Pamplona-Tudela, monseñor Francisco Pérez González, agradece a todos los fieles diocesanos y de otros lugares sus manifestaciones ante el acto de profanación realizado”, prosigue.

Al respecto, una primera manifestación en Pamplona ha logrado reunir a un nutrido grupo de ciudadanos frente al Ayuntamiento para exigir la clausura inmediata de la exposición, y se han convocado más manifestaciones para los próximos días.

Asimismo, el arzobispo convoca a “la Santa Misa de reparación que se celebrará el miércoles 25 de noviembre a las 19 horas en las Catedrales de Pamplona y Tudela”.

El Arzobispado también recuerda que “un católico que cometiera un hecho semejante incurriría en excomunión inmediata reservada a la Sede Apostólica, según lo indica el Código de Derecho Canónico, en el c. 1367, que establece que ‘quien arroja las especies consagradas o las llevada o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica´”.

Demanda contra Azcona

Por otra parte, la institución Abogados cristianos ha interpuesto una demanda contra Azcona por violación del Código Penal español y ha dado de margen hasta el jueves para que el Ayuntamiento retire dicha exposición sacrílega.

Polonia Castellanos, portavoz de Abogados Cristianos, ha destacado que han interpuesto una querella contra el autor de la exposición por “un delito contra los sentimientos religiosos y profanación, que son los artículos 524 y 525 del Código Penal español”.

Cabe recordar lo que los citados artículos, respectivamente, dicen al respecto: “El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de cuatro a diez meses”; e “incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”.

“También hemos dado de plazo hasta el jueves al Ayuntamiento de Pamplona para que cierren la exposición. Si no lo hacen, ampliaremos la querella en grado de complicidad y cooperación necesaria”, precisó Castellanos.

Abogados Cristianos subrayan su sorpresa por la colaboración de un ayuntamiento en esta profanación. “No sé por qué un ayuntamiento, del signo político que sea, ha permitido algo que a todas luces es un delito”.

“En principio, los poderes públicos como el Ayuntamiento están para velar que delitos como estos no se perpetren, pero no para ayudar a que se cometan. El Código Penal es el mismo para todos y si no quitan la expo antes del jueves tendrán que responder por ello”, ha asegurado Castellanos.