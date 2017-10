Ruth Beitia se retira, la campeona olímpica que reza “como católica que soy”

La mejor atleta española de la historia ya no tocará más el cielo. La saltadora católica Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en Río 2016, ha anunciado su retirada de la alta competición durante el acto de entrega de esa medalla de oro al Museo del Deporte de Santander tras seis meses “complicados” de lesiones.

Acompañada por su entrenador, Ramón Torralbo, su “otro 50 por ciento”, Beitia ha explicado que dejan su vida deportiva después de medio año muy duro en el que se ha visto afectada por diversas lesiones, que le han causado “mucho dolor”. Beitia ha asegurado que seguirá vinculada al mundo del atletismo desde la Federación Española y el Comité Olímpico, pero no como entrenadora.

Las lesiones que ha sufrido en el último medio año le han causado “mucho dolor”

A sus 38 años, la atleta deja el atletismo afectada por una tendinosis del supraespinoso, pero “feliz” por lo que le ha dado el deporte que, a su juicio, ha sido “generoso” con ella y le ha otorgado la oportunidad de recoger en los últimos años “los frutos sembrados durante tantos años de entrenamiento”.

”Han sido muchos años de trayectoria deportiva y hemos puesto el cuerpo al cien por cien en muchas situaciones y al límite en otras. Todos esos valores y todo lo que nos ha enseñado y ocurrido con Ramón (Torralbo, su entrenador) me toca llevarlos a otro aspecto de la vida”, confesó.

Ruth Beitia se despide del atletismo

La veterana atleta cántabra se despide del atletismo después de una carrera plagada de innmumerables éxitos, entre el que sobresale el oro logrado en Río de Janeiro en los últimos Juegos Olímpicos, el primero en la historia del atletismo femenino.

También es tetracampeona de Europa (nueve medallas en total) y ha ganado cinco metales en campeonatos del mundo, un oro en los Juegos del Mediterráneo y dos campeonatos de la IAAF Diamond League, convirtiéndose en la primera española capaz de lograrlo.

Dios, su motor y guía

Después de la gesta en Rio, sobre la misma pista del estadio olímpico donde acababa de ganar su medalla, Beitia atendía entonces exultante a los medios de comunicación. Respondiendo a la pregunta de un periodista de la Cadena COPE la saltadora de altura se confesó con orgullo católica, y dejó un enigmático mensaje para su madre, a la que le dijo que se acordaba de “Acapulco”.

“Mi madre siempre me dice que rece y, para que mi padre no le diga: “Isa, déjala en paz, que la niña tiene que saltar”, siempre me dice que me acuerde de Acapulco. Es como un truco que usa para recordarme que rece. Es un juego de palabras”, explicaba la atleta. “Y sí, sí, Ruth Beitia reza. Claro que rezo, como cristiana y católica que soy”, añadía la saltadora.

La fe le viene de sus padres. “Recuerdo ir juntos a Misa en nuestra parroquia de toda la vida en Santander: San Juan Bautista”, cuyo párroco bautizó, dio de comulgar, confirmó y casó a la deportista. “Me sigo llevando muy bien con él”, cuenta. La santanderina recuerda además cómo de pequeña iba desde a campamentos de Iglesia, “participé en el grupo scout y hasta canté en el coro de la parroquia”, cuenta entre risas.

“Ahora continúo yendo a Misa” y “siempre que voy a un sitio nuevo y tengo una iglesia cerca me encanta entrar y, aunque no haya Misa, me siento en un banco a rezar”. ¿Y qué reza una de las deportistas españolas más laureadas? “Le doy gracias a Dios todos los días. Sobre todo a la Virgen. Soy muy devota de la Virgen del Carmen y de la Virgen del Mar”.