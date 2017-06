Scarlett Johansson iguala el derecho al aborto a una sexualidad femenina libre

Un futuro inquietante que produce escalofríos, el del posthumanismo

La actriz Scarlett Johansson ha defendido el derecho al aborto y ha criticado la censura a una sexualidad femenina libre, sin tabúes, en una entrevista con Cosmopolitan con motivo del estreno de su nuevo filme, la comedia Una noche fuera de control, sobre cinco amigas que celebran una despedida de soltera.

“Está casi prohibido que las mujeres hablen de disfrutar del sexo. Por tener una actitud sexual saludable ya te etiquetan de fácil, de salvaje o de puta, de una especie de desviada sexual o de alguien que no puede tener una relación monógama. Comentar cómo disfrutas, es curioso, sigue siendo un tabú”, ha afirmado la intérprete, que es defensora de Planned Parenthood, la mayor organización pro aborto del mundo y que está envuelta en una polémica de videos ocultos donde sus dirigentes vendían restos de fetos.

Johansson ha dicho: “Espero que se regularice el debate sobre este tema. No hay razón para no hablar de nuestros derechos reproductivos, es algo por lo que tenemos que luchar y seguir protegiéndolo. Por supuesto, es privado y es tu cuerpo, pero debemos quitar el estigma”.

¿A favor del transhumanismo?

Johansson se podría decir que, como otros actores de Hollywood, ha accedido a ser una embajadora oficiosa de una agenda en favor del aborto y la despersonalización del ser humano.

Cabe recordar que tres de sus últimas películas giran en torno a la idea del transhumanismo, el posthumanismo, y el ser humano como homo deus, son: Her, Lucy o Ghost in the Shell.