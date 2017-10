Seis argumentos a favor de la clonación humana que no se sostienen

Científicos de Oregón, Estados Unidos, han obtenido mediante clonación células madre embrionarias humanas. El equipo ha reprogramado, exitosamente, células de piel humana para que se conviertan en células madre capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula del cuerpo, según ha informado la revista Cell. Este episodio ha abierto el debate internacionalmente sobre la posibilidad de clonar personas en un futuro cercano.

Este hecho ha abierto el debate sobre la clonación humana y se han vuelto a escuchar los argumentos que afloran cada vez que este debate surge en la opinión pública. A continuación desmontamos seis de ellos:

Argumento 1: el embrión es simple materialorgánico, no existe conflicto ético

A favor de la clonación se han leído argumentos inverosímiles. Por ejemplo, uno que consisten en preguntarse: “a quien salvaría de un edificio en llamas, a un niño o a un tanque con cien embriones”. La respuesta la da el propio interrogador: “Todo el mundo salvaría al niño”, y añade, “luego no se puede decir que la opción moralmente correcta sea salvar los embriones y dejar morir al niño”. Y se queda tan ancho. ¿Significa eso que el embrión no vale nada? Y si en el mismo juego sustituimos la elección por el padre o la madre, el no elegido, ¿significa que carece de valor humano? Este tipo de cábalas son una falacia que lo único que constatan es que hay solo una elección. Pero, además,hay una enmienda a la totalidad: ¿Que hacían cien embriones humanos en un tanque? Eso esta restringido o prohibido en la mayoría de países civilizados. El lugar del embrión es uno y solo uno: el útero materno.

Argumento 2: no tiene capacidad para razonar

Entonces, por ese mismo procedimiento, el recién nacido, el enfermo en coma, el de Alzheimer -en un estado de la enfermedad en el que ya ni se reconozca a sí mismo- también es simple material genético porque ninguno de ellos dispone de la función de razonar. Si es así, ¿por qué los respetamos y siguen siendo sujeto portadores de dignidad humana? ¿por qué el embrión no debe ser igualmente respetado?

Argumento 3: la religión

Este argumento tiene dos variantes:

Se dice que en este tipo de debates se deben dejar los argumentos religiosos al margen. Pero, ¿por qué se ha de prescindir de ellos? ¿Acaso las religiones no son una fuente de conocimiento humano, distinta a la del pensamiento científico pero tan real y mas sólida en su verificación histórica? La religión es una fuente de sabiduría y la inmensa mayoría de la sociedad recurre a ella para sanar sus vidas. ¿La ciencia es la única guía del comportamiento humano? Si es así esto nos conduce a decisiones aberrantes, además hay que tener en cuenta que la ciencia es un método que trata sobre los medios, estudia cómo las cosas suceden y cómo se hacen, pero no emite juicios sobre los fines. Por lo tanto la ciencia por definición no puede decir si un acto es bueno o malo. En el contexto del laboratorio de Oregón la ciencia se entiende como negocio. Se dedican a trabajar para obtener un beneficio, exactamente igual que las farmacéuticas. Los que se dedican a la clonación de embriones son empresas que buscan un beneficio y como tales buscan maximizar esos beneficios. Nunca esto puede significar una guía.

La otra variante consiste en poner la religión del lado de la clonación, generalmente con argumentos perfectamente inanes. No contentos con esto algunos divulgadores acuden a la exegesis bíblica y a la Teología con afirmaciones tan divertidas como esta: “No hay nada en la Biblia que sustente la idea de que un embrión sea un equivalente a una persona”. Claro, eso es innegable, igual de innegable que eso es así porque en tiempos bíblicos y durante muchos siglos después nadie tuvo la más remota idea de lo que era un embrión al tratarse de un conocimiento reciente. Sin embargo, la Biblia trata de ello para quien quiera entenderlo, y lo hace en el lenguaje de su tiempo: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué” (Jeremias 1,5), y así también en Job 10,8-12, Salmo 22, 10-11. 139,15. El cristianismo desde el siglo I afirmado la misma verdad: la vida del niño, antes como después de su nacimiento, está protegida por la ley: "No matarás a tu hijo en el seno de la madre ni, una vez nacido, le quitarás la vida" (19,5, Epistola Bernabé), como también en Didajé 2.2 Tertuliano Apología 9. Específicamente para los católicos y en tiempos actuales se ocupo de ello el Concilio Vaticano Segundo en Gaudium et Spes (51,3), y más tarde con más detalle en la Instrucción Donum Vitae. Si en algo se ha mantenido inmutable el cristianismo desde su mismo origen es en la defensa del no nacido.

Argumento 4: la clonación posee grandes expectativas para curar el infarto el Parkison la diabetes

Todos los partidarios de la clonación humana hablan de sus potenciales ventajas terapéuticas, y de una de las barreras que han impedido hasta ahora toda aplicación médica: la de la del rechazo. Las cuatro grandes objeciones son: (1) con o sin clonación sigue sin resolverse el control de la célula embrionaria y su facilidad para transformase en una reproducción celular cancerígena, (2) después de años y años de anunciar la aplicación medica de la investigación con células embrionarias el resultado es cero, por ejemplo, ¿quién se acuerda de Bernard Soria y su anuncio de curación de la diabetes?, (3) es inexplicable qué utilidad puede tener el uso de embriones cuando todas las aplicaciones prácticas conseguidas se han logrado con células adultas, que no implican la destrucción de seres humanos en sus fases más originarias, (4) la pregunta es dónde está el negocio, porque desde que el Nobel Shinya Yamanaka consiguió células adultas reprogramadas (las llamadas células iPS como vía para la utilización de células madre adultas) la línea utilizada por el equipo de Obregón con células embrionarias había sido prácticamente abandonada.

Con clonación o sin clonación las células embrionarias no han conseguido ni una aplicación médica.

Argumento 5: La ciencia debe ser independiente de todo criterio moral

Estamos de diciendo que la crisis tiene una raíz moral porque la gente se comporta de una manera equivocada y que debe de haber una regeneración moral al igual que en la política, en la sociedad, en la economía, etcétera. En todo debe haber una regeneración moral, pero, ¿en la ciencia no? Si todo comportamiento humano está sujeto a un “deber ser”, ¿por qué los científicos y sus trabajos no?

No se entiende que esta actividad humana desarrollada por empresas cuya finalidad es ganar dinero, como las denostadas empresas farmacéuticas, han de vivir al margen de las norma, de la moral, ¿este es el deber-ser-humano que exigimos en todos los demás ámbitos?

Una mayoría abrumadora de nuestra sociedad proclama con certeza y acierto que la causa profunda de esta crisis destructora es la crisis moral que subyace y que impide comportamientos éticos. Pues bien, si esto es así no tiene ningún sentido, es más, es terriblemente peligroso, proclamar al mismo tiempo que un ámbito concreto, el del negocio de la ciencia, porque de esto es de lo que se trata, no debe limitarse éticamente, que la clonación debe quedar fuera de toda consideración moral. Si nuestra sociedad acepta esto se instalará en una contradicción insuperable que solo puede acarrear su propia destrucción. No puede pedirse regeneración moral en un ámbito y ausencia de ella en otro. Porque, subrayémoslo de nuevo, todo este tipo de tareas están realizadas por empresas privadas cuyo fin primordial es el lucro, la obtención del máximo beneficio. Y no se trata de una obra benéfica sino de un puro y simple negocio.

Argumento 6: la clonación es un progreso

Aquí progreso se confunde con novedad. Progreso es mantener vivo el pensamiento de Aristóteles que tiene 24 siglos años y muerto el del nazismo con a penas uno. Progreso es mantener viva la Carta a Diogneto del siglo II y muerta la eugenesia de moda en 1920. ¿Cuál es el progreso, la eugenesia o la defensa de la vida? Cabe reflexionar sobre el hecho de que lo último no es siempre lo mejor, y aquí entra la verificación humana des de la ética. La clonación humana no aporta nada que no exista por otras vías excepto la clonación reproductiva, que no se disfrace pues de avances en la cura de enfermedades pues su fin es único: la clonación humana.

Corolario

Hoy en día hay mejores vías médicas sin utilizar células embrionarias con aplicaciones más claras. Incluso hay otros procedimientos más sencillos. Esto siendo así, ¿por qué hay este interés en la clonación? Porque el interés económico no está en la clonación terapéutica sino en la clonación reproductiva. Si no se resuelven estas fases previas no pueden darse pasos: si no se estudia cómo clonar y reproducir células no se podrá hacer clonación reproductiva. Lo que se está haciendo es despejar las barreras iniciales. Y, ¿por qué está llegando dinero a estos estudios?, un mercado mundial en el que ofrezcas dos servicios: la falsa idea de inmortalidad (con una célula tuya se reproducirá una persona que será exactamente igual a ti en apariencia) y la recuperación de un ser querido, por ejemplo un hijo, incide directamente en una carga emocional de las personas difícilmente controlable.

Si la clonación y el uso de embriones fuera tan bueno, ¿por qué tiene tal oposición jurídica en la ONU, que prohíbe la clonación para la reproducción humana? Es la única vez que en la ONU se han puesto de acuerdo en un tema así de forma tan definitoria.

También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 18 de octubre de2011 en Luxemburgo que “por respeto a la dignidad humana”, no se podrán patentar en Europa las células madre obtenidas a partir de embriones humanos. Con esta sentencia, en la práctica quedan prohibidas las patentes de cualquier investigación científica que implique la destrucción de embriones humanos, y en este caso el término embrión humano incluye todo óvulo fertilizado: “Un proceso que implica la extracción de células madre de un embrión humano en el estadio de ‘blastocisto’ (máximo 5 días tras la fecundación) y la destrucción del mismo no es patentable”, afirmaba.