Señor Puigdemont ¿por qué no convoca elecciones?

Estamos en la cuenta atrás en el tema del referéndum y el “procés” catalán. Las expectativas de celebrar un referéndum acordado están agotadas. El reconocimiento internacional de un referéndum no pactado es nulo. Aprobar una “ley de transitoriedad” es un salto al vacío, como dicen eminentes catedráticos y juristas “independientes” de la Generalitat. Mantener la posición de “referéndum o referéndum” no es más que crear más división en la sociedad catalana, más inseguridad jurídica y mantener un gasto inútil.

Así las cosas, señor Carles Puigdemont ¿por qué no convoca elecciones? Sería la manera de conocer de verdad lo que piensa el pueblo catalán. No lo digo yo, lo dice un miembro de la Comisión de Venecia (llamada en realidad Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley), Josep Maria Castellà, profesor de derecho Constitucional.

Este declaró a TV3 que lo que dice la “Comisión de Venecia reiteradamente es eliminar el prejuicio de mucha gente de que la democracia directa (el referéndum) es más democrático que la democracia representativa. Al contrario. La comisión, como mucha parte de la doctrina académica, sostiene que en sociedades complejas, pluralistas, la democracia representativa es la mejor forma de llegar a consensos, de transaccionar, etc., y por tanto que los referéndums son excepcionales y, además, son peligrosos”.

Estos y otros principios fueron ya explicitados en un amplio documento por la misma Comisión de Venecia el año 2006. El documento se llama “Código de buenas prácticas sobre referendos” y es conocido en todo el mundo, dado que a esta comisión pertenecen 47 países, entre ellos los miembros del Consejo de Europa.

Pues bien, a pesar de la Carta a Rajoy –respondida al día siguiente, diciendo que un referéndum secesionista requiere una reforma constitucional– y la Carta a la Comisión de Venecia—respondida casi al día siguiente también—diciendo que el referéndum debe de hacerse en “total” (sic) acuerdo con la Constitución, Puigdemont insiste en el referéndum. No se sabe si Puigdemont irá al final al Congreso de los Diputados; deshoja la margarita.

Llegados a este punto ¿qué le impide llamar al pueblo de Catalunya a las urnas para que en unos comicios legales y libres decida qué es lo que quiere? ¿A qué tiene miedo? ¿A incumplir el pacto con la CUP? ¿A que su partido (PDECat) deje el poder y –tal vez—pase a la oposición? ¿A retirarse de la política? ¿Por qué dice que la carta de la Comisión de Venecia “avala nuestra posición y hace un emplazamiento implícito a negociar el referéndum” al gobierno español, cuando todos la hemos leído?

El presidente Puigdemont debería dejar de marear la perdiz, armarse de coraje, ponerse delante de las cámaras de TV-3 y decir a los catalanes, “a todos los catalanes”, que lo ha intentado todo, pero no lo ha conseguido, al menos en los plazos pre-establecidos, y por eso convoca elecciones.

La independencia hoy no es posible y continuar por la senda de la ilegalidad no hace otra cosa que ahondar en la división entre catalanes y desprestigiar las instituciones catalanas. Digan lo que digan Jordi Pujol y Artur Mas. ¿Querían liarla? Lo han conseguido. Volvamos al “seny”. Seguir con “sostenella y no enmendalla” conduce a la frustración. Y en este país hacen falta políticos de altas miras que procuren el bien común y no el bien partidista o particular.

Es comprensible que haya catalanes reacios a buscar esta solución (las elecciones anticipadas), pero en democracia cuando no se consiguen los objetivos que se prometieron en las anteriores elecciones, hay que ir otra vez a las urnas. ¿De qué tiene miedo, presidente Puigdemont? ¿Por qué no nos deja votar libremente?