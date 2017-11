Sentimiento, Convicción, Esencia, Existencia y Legalidad (C)

Esencia y Existencia igual a Ontología

Esencia: Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas.

Existencia: Es el acto de existir. ¿Qué es pues el existir? Existir: Dicho de una cosa: Ser real y verdadera. Y también Tener vida. Es obvio que los expertos lingüistas en vocablos de diccionario no son filósofos.

El ser y el existir han ocupado muchas páginas en el devenir de la filosofía. Aquello que es de algún modo existe… pero no necesariamente en el momento presente. La existencia es una actualización en el tiempo finito contingente de algo que tiene esencia, de algo que puede predicarse aun cuando todavía no exista o haya dejado de existir. Hay que acudir al término ontología. La RAE lo define así: Del gr. ὄν, ὄντος ón, óntos ‘el ser’ y -logía.

f. Fil. Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales.

Me ha parecido oportuno hacer una referencia a la esencia y a la existencia, a propósito de los sentimientos y las convicciones. Entran en juego en ellos los ideales. Aquello a que nos aferramos desde lo más profundo en nuestras vidas. Ideales que constituyen sentimientos y convicciones. Pero ideales a veces alejados de los planteamientos metafísicos propios del ser humano. Ideales que reducen a mero sentimiento y a mera convicción lo que uno es en su existir cotidiano.

Abstraer por inducción y deducción, aunque sea de un modo implícito sin discurso o razonamiento intelectual explícito, no todas las personas saben y quieren hacerlo. Caben entes imaginarios que carecen de existencia. Por ejemplo: un saco de patatas agujereado. Al 100×100 el saco agujereado carece de existencia. Y por ende no es predicable su esencia. Pues No es. ¿Puede serlo? Tampoco. El ejemplo del saco ya me lo referían en mi etapa de adolescente bachiller. Recurrir a la imaginación como factor último no es racional. No es propio del ser humano. Pues se construyen entelequias oníricas. O si Vds. lo prefieren “puros cuentos chinos”.

Fabricar entelequias como sucedáneo de ideales, sentimientos y convicciones es algo muy extendido en el hombre contemporáneo. Cuando éste se aferra a una entelequia (en el sentido de cosa irreal) como razón de su esencia y de su existencia llegan los despropósitos convivenciales. Si además quienes detentan la entelequia son hombres y mujeres con cargos públicos la parafernalia está servida para los sufridos mortales que tenemos que padecerla.

El “yo me siento luego soy esto”, sin más apelación que al propio sentimiento es el grave error de razonamiento “alternativo” que se comete por doquier. Concedo razonamiento y no palabrería vana del bla, bla, bla gratuito. Palabrería alternativa que se confunde con convicción. El gran error de los humanos es haber orillado al docto y santo Tomás de Aquino. Él resolvió muchas cosas. Su magisterio es olvidado y menospreciado. A punto de cumplir los 50 dejó de escribir. Tuvo una contemplación de la Santísima Trinidad. Y ante ello enmudeció de golpe. Supo callar en el momento preciso ante la contemplación de Dios Uno y Trino.