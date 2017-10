Sentimiento, Convicción, Existencia, Esencia y Legalidad (A)

Emoticonos de sentimientos

Sentimiento. En mi diccionario manual de la lengua catalana hay varias acepciones tales como la número 4. “Coneixement immediat no explicable per les soles dades dels sentits, intuïció més o menys confusa que hom no pot justificar racionalment; pressentiment, intuïció, consciència. Tinc un clar sentiment de la meva llibertat.” (Conocimiento inmediato no explicable por los únicos datos de los sentidos, intuición más o menos confusa que uno no puede justificar racionalmente; presentimiento, intuición, conciencia. Tengo un claro sentimiento de mi libertad). La número 5 señala: “Procés i estat afectiu caracteritzable com a emoció progressiva i estable i determinat per factors d’ordre tant intel·lectual com moral i afectiu. No en té prou de comunicar-nos fets, ens expressa el sentiment que en té, la seva pròpia persona.” (Proceso y estado afectivo caracterizable como emoción progresiva y estable y determinado por factores de orden tanto intelectual como moral y afectivo. No tiene suficiente con comunicarnos hechos, nos expresa el sentimiento que tiene, su propia persona)

Atendiendo al tema que me ocupa creo que estás dos acepciones son las pertinentes, pues no hay debate intelectual de independencia política catalana sino manifestación colectiva de su sentimiento… arrastrando a la individual. Por ejemplo la proliferación silenciosa de senyeras y esteladas en ventanas y balcones. También se dan con la bandera de España. ¡Ayer ví unas cuantas en Barcelona ciudad!

El diccionario electrónico de la RAE ofrece sólo dos acepciones del término sentimiento. 1 Hecho o efecto de sentir o sentirse. 2 Estado afectivo del ánimo. Se deja llevar por sus sentimientos.

Referente al vocablo sentimentalisme mon diccionari señala corrent filosófic que, en oposició a l’intel·lectualisme i, ensems, al voluntarisme, fonamenta la moral, la religió, etc, en el sentiment (corriente filosófica que, en oposición al intelectualismo y, al mismo tiempo, al voluntarismo, fundamenta la moral, la religión, etc. en el sentimiento).

El diccionario de la RAE señala únicamente que sentimentalismo es cualidad de sentimental. No encuentro ninguna página web que trate sobre la corriente filosófica del sentimentalismo. Mi esclerosis me limita en memoria inmediata. No en la de siempre anterior. ¿Cómo se puede ser tan majadero de diccionario para hablar de una corriente filosófica inexistente? Los filósofos sólo acuden a la razón y no a ningún sentimiento para filosofar. Y éste es el problema: entender el sentimiento como bandera de enganche sin referirlo a ninguna doctrina intelectual de razonamiento filosófico. Pues por esta senda la política, a nivel popular, es una expresión colectiva de masas que dura más que el tiempo reglamentado de todo acontecimiento deportivo. ¡Y que interfiere demasiado en la vida cotidiana ciudadana a nivel de calle y de asistencia sanitaria, para fastidio de todo prójimo en el ejercicio de su libertad de movimientos sea andando, en transporte público o en vehículo particular!