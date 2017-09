¡Sí, me quejo!

Este artículo es una queja. ¡Claro que defiendo el voluntariado! Pero en un artículo de una página no se puede decir todo, y siempre quedan lagunas inevitables y subjetivas al ojo avizor. No “destruyo” el voluntariado, que puede ser puerta a una vida mejor. Sí estoy herido. Me hieren esos que siempre están entre dos aguas: siempre con su “sí, pero no”. Falsean todo su entorno pintándolo de blanco, pero por dentro están podridos, como dice bien claro Jesucristo (Mt 23,27). Es hora de hablar claro. Solo usan la caridad para ponerse en el centro. Quizás eso llegue a ser solidaridad, pero no es caridad. Por ejemplo, me quejo de ese que siempre va de anónimo cuando tira la piedra, y luego es de los que van a un concierto benéfico para ser vistos, proclamando sutilmente a los cuatro vientos que lo hacen por caridad. Me quejo también por esa pobre persona a la que la familia manda a la caridad, y cuando va a la caridad, la caridad la manda a la familia. Me quejo de aquella persona que después de haber ido de voluntaria a la India buscándose más que otra cosa, cuando pide volver a ir y le dicen que esa vez tendrá que pagarse ella la manutención (y no sé si también le habían pagado el viaje), entonces ya no vuelve. ¿Quería pegarse otras vacaciones pagadas y reencontrarse con la chiquilla india de la que se había enamorado? A esa persona le vieron el plumero. Me quejo también de ese nuevo rector que en su primera homilía de su primer día, empieza metiendo cizaña criticando a “esos que siempre clasifican” como “este no es de los míos”, cuando el primero que clasifica es él. Me quejo (como se quejó el delegado de Pastoral de Juventud de aquel obispado) de aquellos jovencitos que habían organizado unos encuentros estilo Taizé para hacer “capillitas” con los suyos y relaciones sociales. Me quejo del voluntario que va a atender la cárcel para aprender habilidades sociales en el curso de formación previo. Y así podría continuar enumerando. Pero seamos prácticos. Tenemos que hablar claro ya. Ya basta de medias tintas. O sí, o no. O vamos, o no vamos. No contemporicemos más. Lo dice san Josemaría: “¿Contemporizar? —Es palabra que solo se encuentra -¡hay que contemporizar!— en el léxico de los que no tienen gana de lucha —comodones, cucos o cobardes—, porque de antemano se saben vencidos” (Camino, nº 54), y el Papa Francisco ha insistido bastante en este punto de los católicos de fin de semana. Si a alguien todo esto no le hiere, es que ya no le queda corazón. Y así vamos. ¿Hay solución? Siendo positivos, porque a todos nos toca, que cada uno de nosotros evite caer en estos males y dé ejemplo a su entorno, con obras, de cómo debemos construir una sociedad mejor. ¡Para ganarnos el cielo y llevarnos a muchos a él! ¡Y vivan los voluntarios!