Siguen ataques a la familia natural que claman al cielo!

No desearíamos tener que escribir sobre Bioderecho de Familia un día y otro también. Pero sucede que cuando no se trata de la afectación del derecho a la vida del concebido no nacido en alguna legislación, o de la eutanasia, debemos ocuparnos de algún desastre que la legislación de género está haciendo por el mundo con respecto al matrimonio o a la familia.

Ya en España, los padres eran designados como progenitor 1 y progenitor 2 al influjo de ese pensamiento relativista que pretende borrar lo natural: que existen padres y madres!!! Hasta se planteó eliminar el día del padre y de la madre en algunos lugares!!!

Un jurista o cualquier ciudadano que ve esta realidad y queda callado es tan responsable como el que lo promueve! Ya un célebre afirmaba que el mal avanza en el mundo más por los buenos que permanecen indiferentes que por los pocos que lo promueven!!! Y que gran verdad resulta ello aplicado a lo que estamos comentando.!

Resulta que en Andalucía, Reino de España, los padres ya no tendrán al parecer tal calidad, es decir, ser titulares de la patria potestad o de la tutela en el caso de los tutores. Sino que serán meros guardadores!!!

¿Se pretende seguir hasta que sea el Estado, como algún energúmeno propuso, el detentador de la patria potestad de los niños? ¿Se pretende llegar al ideal comunista de que sea el Estado el que eduque a los niños y adolescentes desplazando a los padres de su lugar natural?

¿Continúa vivo el pensamiento gramsciano infisionando todo este tema?

Además de ser un disparate jurídico, demuestra una mentalidad totalitaria que busca destruir evidentemente la familia natural!

Compartimos un párrafo sin desperdicios sobre este tema de Andalucía: “Padres reducidos a guardadores son, sobre el papel, padres con menos funciones y con menos competencias en la libre elección del modelo educativo de los hijos. Ustedes limítense a guardar al hijo como el que guarda los abrigos en un cotillón, que para educar ya está la Junta. Ya teníamos a los profesores con pies de barro, desautorizados por la Administración en cuanto un alumno se pone gallo (pastas), y poco a poco iremos teniendo a los padres también con el pedestal de la autoridad no agrietado, sino devastado. Primero orillaron las humanidades y nadie dijo nada. Después quisieron quitar los deberes y todos callaron en favor de una visión hedonista, carente de obligaciones y donde se sublima el disfrute. Seguidamente colocaron a los padres y a los alumnos en situación de poder frente a unos profesores arrodillados a la fuerza y nadie protestó. Ahora los padres quedan instrumentalizados por los nuevos roles impuestos por la sociedad de consumo y por la propia Administración en su lenguaje premonitorio. Y tampoco nadie dice nada. El alumno es el nuevo emperador subido a la cuadriga que arrastran los corceles de un poder político cortoplacista y del complejo de unos padres debilitados. Silencio, se educa. Los cuervos de hoy –tengamos esperanza– pagarán mañana unas buenas pensiones a sus guardadores.” (Fuente: http://blogs.grupojoly.com/caja-negra/tag/ideologia-de-genero/)

Por ello volvemos sobre el tema en este artículo denuncia. Sólo podrá asumirse lo que se está intentando a nivel mundial cual se tome conciencia real de este peligro. Y sólo ello sucederá cuando haya mas voces alzadas contra estas verdaderas aberraciones!