Siguen vigentes los tiempos del Eclesiastés

El autor del libro bíblico del Eclesiastés, al enumerar los tiempos de la vida del hombre, recuerda entre otros: tiempo de ganar y tiempo de perder; tiempo de callar y tiempo de hablar; tiempo de amar y de tiempo de odiar; tiempo de guerra y tiempo de paz.

¿Está el hombre encadenado a este vaivén de sus tiempos a lo largo de toda su vida? Si nos paramos ante la realidad de la vida de muchas personas, podemos pensar que esos tiempos siguen tan vigentes hoy como en los siglos pasados; y podemos tener la impresión de que seguirán siempre igual.

Y sin embargo, entre el siglo III antes de Cristo, época en la que se escribió el Eclesiastés y hoy, un acontecimiento ha marcado para siempre la historia de los hombres sobre la tierra: le Encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo; su Muerte, su Resurrección.

Muerto en la Cruz por Amor; anhela con su Resurrección, llenarnos del Amor de Dios, y establecer para siempre el tiempo de amar, en el corazón del hombre. El tiempo de odiar debería haber sido ya erradicado del corazón de todos los seres humanos. Por desgracia, no ha sido así. El hombre no ha rechazado el pecado. El hombre no ha abierto su corazón a la medida del Corazón de Cristo: el hombre continúa odiando, y dándose así mismo la muerte.