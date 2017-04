Sodomitas y gomorritas por así decirlo

Imagen bíblica de Sodoma y Gomorra

En la noche del día de Pascua 2017 me relajé un rato ante el televisor. Atendí así las noticias en A3TV, pues quería escuchar una determinada noticia. Conecté luego el canal internáutico de pago (tanto en cable de fibra óptica como en hilo telefónico) Intereconomía TV. Disfruté con una entrevista entrañable al escritor D. José Maria Olaizola. Me parece recordar que a cargo del director de la cadena D. Julio Ariza. Quise atender antes las noticias pues estaba esperando el relato de una como ésta de la que tuve conocimiento un poco antes: el asesinato de una mujer cincuentona en manos de su pareja cincuentona. Fue la “asesina” confesa quién llamó a la policía inmediatamente. Sucedió en Barcelona capital. Celebro que por fin la referencia periodística televisiva del asesinato causado por la denominada ideología de género se abre a otros géneros. En este caso fue el asesinato de una mujer a cargo de otra mujer: su pareja de hecho… residiendo las dos en el mismo lugar los últimos doce años. La ideología de género no tiene exclusiva de género sexual. Ésta es la verdadera noticia. En este caso se trató de un asesinato lésbico. Los delitos de violencia de género no están sujetos al dominio machista, aunque por lo común sea así. Es decir el hombre macho no tiene la exclusiva del delito penal de violencia de género.

Atender estas noticias causa estupor. Ahora bien: por fin la exclusiva televisiva del asesinato ya no la tiene el hombre macho como “malo” en relación a la mujer hembra “buena”, sea esposa, madre, amante, novia, hermana, amiga, amiguita, pareja de hecho, etc. La ideología de género no tiene género concreto en manifestaciones violentas. Entre el colectivo gay/lésbico también se produce. Irme a dormir el día de Pascua solo con esto, una desgracia más de las muchas que se dan, como que no. Celebrar en mi fuero interno el varapalo rompesquemas recibido por los defensores del unigénero “malo” machista, anti género dual hombre mujer, no basta.

Me conecté a continuación a Intereconomía TV y atendí esta entrevista al escritor guipuzcoano D. José Maria Olaizola, nonagenario, abuelo y bisabuelo… y miembro numerario del Opus Dei con confesión propia televisiva de su pertenencia. El periodista entrevistador es navarro y de mi quinta. Recomendó un libro del Sr. Olaizola y se dijeron cosas muy suculentas durante la entrevista. Tomé nota mental de todo ello. Sin tapujos y respetuosamente hablaron los dos de la denominada ideología de género.

El libro en concreto es sobre la trayectoria de un anarquista de la FAI. Escandalizado por el rumbo que tomaba ésta, consiguió frenar las ejecuciones en Paracuellos del Jarama al inicio o no tan inicio de la Guerra Civil española. Fue el último alcalde del Madrid “rojo”. Ganó prestigio entre los teóricamente suyos. También lo ganó entre los “nacionales”. Se lo ganó a pulso con la creación de una checa hotel para salvar vidas, incluso de religiosas a ruegos de la Ibarruri Pasionaria. En pocos años este anarquista noble con ideales quedó en la calle sin ninguna situación carcelaria para él y con amparo de algún general de la España de Franco.

Extraer conclusiones de “buenos” y “malos” es el recurso facilongo al que acude todo aquel y aquella al que importa un bledo razonar la verdad de los hechos, anunciando tal como acontecieron, y declinando tomar partido entre “buenos” y “malos”. Este anarquista falleció en libertad besando el crucifijo. Me creo al Sr. Olaizola y al medio televisivo que expone la verdad histórica sin tapujos. No he retenido el título del libro y de ese anarquista bondadoso que fue el último alcalde del Madrid “rojo”.

